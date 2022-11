Qui était Jack ‘The Hat’ McVitie et comment est-il mort ?

JACK ‘THE HAT’ MCVITIE sera connu pour avoir causé la chute des criminels les plus notoires de Londres dans les années 50 et 60, les Kray Twins.

C’est tout ce que nous savons sur Jack ‘The Hat’ McVitie et comment il est mort.

La maison sur Evering Road où Jack ‘The Hat’ McVitie a été tué Crédit : Getty

Qui était Jack ‘The Hat’ McVitie ?

Jack ‘The Hat’ McVitie est né le 19 avril 1932 à Battersea, Londres et a grandi pour avoir une vie criminelle.

Il a épousé Marie Marney en 1950 et ils ont eu ensemble un fils nommé Tony.

Il s’appelait Jack the Hat la plupart du temps à cause du chapeau trilby qu’il portait toujours pour cacher sa perte de cheveux.

Il avait l’habitude de travailler comme exécuteur et tueur à gages à l’occasion avec The Firm et était connu pour le trafic de drogue tout au long des années 1960.

Le cabinet était le gang dirigé par les jumeaux Kray et ils l’embauchaient souvent pour commettre certains crimes, le dernier étant celui de tuer Leslie Payne.

Ronnie Kray a payé 500 £ à McVitie pour tuer Payne, et en cas de succès, il a promis qu’il lui donnerait un paiement supplémentaire.

McVitie et son ami Bill Exley se sont lancés dans la tâche à accomplir, mais ils ont échoué dans leur tentative.

Pendant ce temps, McVitie était toxicomane tandis qu’Exley souffrait de problèmes cardiaques.

Comme McVitie n’a pas tué Payne, il était censé rendre l’argent à Ronnie Kray.

Mais au lieu de cela, il l’a gardé pour lui, et cela a causé des problèmes.

Qui a tué Jack ‘The Hat’ McVitie ?

McVitie a été invité à une fête sur Evering Road à Stoke Newington à Londres où plusieurs personnalités de la pègre et leurs familles se rencontraient.

Reggie et Ronnie Kray étaient également présents et ils prévoyaient de tuer McVitie cette nuit-là.

Reggie a essayé le premier, mais il a échoué car son arme s’est coincée.

Alors il a eu recours à un couteau et a poignardé McVittie à plusieurs reprises au visage, à la poitrine et à l’estomac.

Les jumeaux Kray ont quitté les lieux tandis que des membres mineurs de The Firm se débarrassaient du corps.

Quand Jack ‘The Hat’ McVitie est-il mort ?

La vie de Jack ‘The Hat’ McVitie a pris fin le 29 octobre 1967.

Lorsqu’il a assisté à cette fête, il est décédé à l’âge de 35 ans.

En raison de sa mort, les jumeaux Kray ont été arrêtés par la police de Scotland Yard et ont tous deux été condamnés à la réclusion à perpétuité.

Ronnie a été condamné pour le meurtre de George Cornell tandis que Reggie a dû purger une peine pour le meurtre de McVitie.

Ce fut la chute des Kray Twins.