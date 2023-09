Qui était Jaahnavi Kandula, étudiant indien tué par un véhicule de police aux États-Unis

Les États-Unis ont assuré une enquête équitable après qu’une vidéo montrant un policier plaisantant sur la mort d’une étudiante indienne Jaahnavi Kandula à Seattle après qu’elle ait été heurtée par une voiture de police à grande vitesse est devenue virale. Le consulat indien à San Francisco a exprimé son inquiétude quant au traitement de l’affaire. La vidéo montre l’officier Daniel Auderer riant de l’accident mortel et affirmant qu’il n’était pas nécessaire d’ouvrir une enquête criminelle contre son collègue Kevin Dave, qui conduisait la voiture.

Qui était Jaahnavi Kandula ?

Le jeune homme de 23 ans était originaire d’Andhra Pradesh et poursuivait une maîtrise sur le campus de la Northeastern University à South Lake Union.

Elle est partie de Bengaluru aux États-Unis dans le cadre d’un programme d’échange étudiant en 2021 et devait obtenir son diplôme en décembre.

La famille de Mme Kandula est profondément bouleversée par ces révélations. Son grand-père a déclaré à NDTV que la famille ne s’était pas remise de sa perte et que le comportement du policier ne faisait qu’aggraver la situation. « Comment peut-on parler ainsi après un tragique accident ? » Il a demandé.

Que s’est-il passé le 23 janvier ?

Mme Kandula a été heurtée et tuée par une voiture de police alors qu’elle traversait la rue. Selon Le temps de SeattleKevin Dave, le policier qui conduisait la voiture roulait à 119 km/h et le corps de l’étudiant diplômé a été projeté à plus de 100 pieds.

Mme Kandula a été emmenée au Harbourview Medical Centre, mais est décédée des suites de ses blessures.

Comment a réagi le policier présent sur place ?

Le Temps de Seattle a déclaré que l’agent Auderer avait été appelé sur les lieux et que sa caméra corporelle avait enregistré l’audio d’un appel qu’il avait passé à un collègue.

« Mais elle est morte », entend-on dire l’officier avant de rire. « Non, c’est une personne ordinaire. Ouais, fais juste un chèque », dit-il avant de rire à nouveau.

« Onze mille dollars. De toute façon, elle avait 26 ans. Elle avait une valeur limitée. »

Après que la police de Seattle a publié les images lundi, cela a suscité l’indignation sur les réseaux sociaux. « Poursuivre en justice la police… c’est comme ça qu’ils apprendront à respecter les morts », a déclaré un utilisateur sur X (anciennement Twitter).

« S’il s’agissait d’un citoyen américain tué sur le sol indien, les États-Unis auraient ébranlé le gouvernement indien jusqu’aux racines ! Ces policiers devraient être punis en prison ou leur permis devrait être définitivement suspendu », a déclaré un autre.

Qu’a dit l’officier Audrer après l’outrage ?

L’agent Auderer a déclaré que ses commentaires avaient été sortis de leur contexte. Jason Rantz, un animateur de radio, a déclaré qu’il disposait d’une déclaration écrite du policier affirmant que ses commentaires visaient à imiter la façon dont les procureurs de la ville pourraient tenter de minimiser la responsabilité dans la mort de la femme.

Mais la famille de M. Kandula s’étonne que cette information n’ait pas été révélée plus tôt. « Nous avons perdu notre enfant mais c’est plus que choquant », a déclaré son grand-père à NDTV.