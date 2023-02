Qui était Hollie Gazzard et quand a-t-elle été assassinée ?

EN 2014, Hollie Gazzard, 20 ans, a été assassinée alors qu’elle travaillait dans un salon de coiffure de Gloucester.

L’histoire tragique derrière le meurtre brutal de Hollie a maintenant été examinée dans le cadre d’une nouvelle série du véritable documentaire sur le crime de Netflix – My Lover My Killer.

Hollie Gazzard a été assassinée alors qu’elle travaillait dans un salon de coiffure à Gloucester Crédit : document

Qui était Hollie Gazzard ?

Hollie Gazzard, 20 ans, était une coiffeuse de Gloucester.

En parlant de sa fille, le père de Hollie, Nick, l’a décrite comme ” enthousiaste et ” brillante ”.

Qu’est-il arrivé à Hollie Gazzard ?

En 2014, Hollie Gazzard a été brutalement assassinée alors qu’elle était au travail aux mains de son ex-petit ami, Asher Maslin.

Maslin a poignardé Hollie, 20 ans, 14 fois alors qu’elle terminait une coupe de cheveux sur son dernier client de la journée.

La coiffeuse de Gloucester avait mis fin à sa relation avec Maslin le jour de la Saint-Valentin 2014 – quatre jours seulement avant sa mort.

Après qu’on lui ait dit que c’était fini, il s’est mis en colère, criant qu’elle avait « le cœur froid ».

Il l’a ensuite suivie jusqu’à sa voiture avant de voler sa carte bancaire et de retirer 300 £.

Maslin n’était pas disposé à accepter que leur relation soit terminée et a commencé à bombarder Hollie et sa famille avec des textes abusifs et menaçants.

Un message disait: “Appelle-moi maintenant ou cette chauve-souris va frapper la tête de ton père.”

Des images de vidéosurveillance effrayantes, diffusées dans le documentaire Stalked: Murder In Slow Motion, montrent Maslin en panne, vendant son lecteur DVD pour collecter des fonds pour acheter le couteau de cuisine de 12 pouces utilisé pour attaquer Hollie.

Avant sa mort, Hollie avait signalé Maslin à la police le 16 février, mais les autorités n’avaient pas été en mesure de le localiser.

Son appel désespéré à la police est venu après que Maslin soit devenue possessive et abusive, laissant ses parents de plus en plus inquiets pour son bien-être.

À une occasion, le jeune couple a assisté au repas d’anniversaire de sa mère Mandy.

C’est là que Maslin a commencé à boire et à montrer ses vraies couleurs.

Le père de Hollie, Nick, se souvient : « Il était violent envers Hollie. Il l’a humiliée devant tout le monde. Il lui parlait comme un morceau de terre.

”Il était exigeant, il claquait des doigts et disait des choses sur elle. La façon dont il la traitait était comme un enfant. Il n’avait aucun respect. »

Deux jours après que Hollie ait contacté la police, la compagne de sa sœur Chloé a reçu un texto déchirant, qui disait : « Je vous ai tous prévenus.

Quelques minutes plus tard, le 18 février, Maslin entra dans le salon où travaillait Hollie.

La patronne du salon, Sian Pryszlak, a rappelé le moment terrifiant, elle a déclaré: «Je coiffais un gentleman.

«J’ai dit bonjour et il a dit bonjour et je me suis dirigé vers l’arrière du salon et j’ai tendu mon téléphone à Hollie pour montrer que j’allais téléphoner à la police et nous avons tous les deux hoché la tête.

«Je me souviens d’avoir été assez nerveux et anxieux à ce sujet. J’ai entendu beaucoup d’agitation et puis il y avait des gens qui couraient vers moi et un client a dit. “Il y a un couteau.”

L’attaque frénétique n’a duré que deux minutes.

Holly a été déclarée morte à son arrivée à l’hôpital.

Qui est Asher Maslin ?

Asher Maslin est l’homme responsable du meurtre de son ex-petite amie, Hollie Gazzard.

Maslin a rencontré Hollie en 2013 dans un bar où elle travaillait alors à temps partiel.

Asher Maslin a mené l’attaque frénétique qui a conduit à la mort tragique de Hollie Crédit : PA : Association de la presse

Selon le père de Hollie, Nick, Maslin « s’est immédiatement accroché à elle », la poursuivant pour un rendez-vous jusqu’à ce qu’elle accepte finalement.

Après la mort de Hollie, on a découvert que son assassin avait déjà été condamné pour violence.

Son père, Nick, a expliqué: «Il avait été arrêté 23 fois avec une violence croissante, avec des violences domestiques, GBH. C’était un auteur en série.

“Hollie n’aurait pas voulu être avec quelqu’un qui avait fait ça à d’autres personnes.”

En juillet 2014, Asher Maslin a été reconnu coupable de meurtre et condamné à 24 ans de prison à perpétuité.

Lors de son procès à Gloucester Crown Court, Nick a déclaré: ” Il n’a montré aucun remords, il a manqué de respect au juge.

“Ça m’a vraiment mis en colère. Je bouillais à l’intérieur.”

Après la mort de Hollie, sa famille a créé une fiducie en sa mémoire.

Le Hollie Gazzard Trust aide à réduire la violence domestique en créant et en proposant des programmes sur la violence domestique et en promouvant des relations saines dans les écoles et les collèges.