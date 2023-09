Qui était Hardeep Singh Nijjar, le militant sikh dont le meurtre a divisé le Canada et l’Inde ?

NEW DELHI — Hardeep Singh Nijjar, un défenseur de l’indépendance sikh dont l’assassinat il y a deux mois est au centre d’un fossé grandissant entre l’Inde et le Canada, a été qualifié de militant des droits de l’homme par les organisations sikhs et de criminel par le gouvernement indien.

Le Premier ministre canadien Justin Trudeau a déclaré lundi que son gouvernement enquêtait sur des « allégations crédibles » selon lesquelles des agents du gouvernement indien seraient liés au meurtre du 18 juin, lorsque Nijjar a été abattu devant un centre culturel sikh à Surrey, en Colombie-Britannique.

L’Inde a nié tout rôle dans le meurtre, qualifiant les allégations d’absurdes.

UN SÉPARATISTE ET UN PLOMBIER AU CANADA

Nijjar, 45 ans à sa mort, était un membre éminent d’un mouvement visant à créer une patrie sikh indépendante connue sous le nom de Khalistan, et organisait un référendum non officiel au sein de la diaspora sikh avec l’organisation Sikhs For Justice.

Il possédait également une entreprise de plomberie et était président d’un temple sikh ou gurdwara dans la banlieue de Vancouver, où des banderoles étaient accrochées à son visage pour promouvoir le référendum de mardi. Dans une interview accordée au Vancouver Sun en 2016, il a répondu avec dédain aux informations parues dans les médias indiens selon lesquelles il était soupçonné de diriger une cellule terroriste.

« Toutes ces allégations sont des conneries. Je vis ici depuis 20 ans, n’est-ce pas ? Regardez mon dossier. Il n’y a rien. Je suis un travailleur acharné. Je possède ma propre entreprise de plomberie », a déclaré Nijjar au journal. À l’époque, il se disait trop occupé pour participer à la politique de la diaspora.

Après sa mort, l’Organisation mondiale sikh du Canada a qualifié Nijjar de fervent partisan du Khalistan qui « a souvent mené des manifestations pacifiques contre les violations des droits de l’homme qui ont lieu activement en Inde et en soutien au Khalistan ».

L’INDE L’A APPELÉ UN MILITANT ; IL L’A NIÉ

Nijjar était un homme recherché en Inde, qui considère depuis des années les séparatistes sikhs à l’étranger comme une menace pour la sécurité.

En 2016, les médias indiens ont rapporté que Nijjar était soupçonné d’avoir organisé un attentat à la bombe dans l’État du Pendjab, à majorité sikh, et d’avoir entraîné des terroristes dans une petite ville au sud-est de Vancouver. Il a nié les allégations.

En 2020, les autorités indiennes ont affirmé que Nijjar était membre d’un groupe militant interdit et l’ont désigné comme terroriste. Cette année-là, ils ont également porté plainte contre lui alors que des agriculteurs, pour la plupart originaires du Pendjab, campaient aux abords de New Delhi pour protester contre les lois agricoles controversées. Le gouvernement indien a d’abord tenté de discréditer les manifestations en les associant aux séparatistes sikhs, en intentant un certain nombre de poursuites contre des militants sikhs en Inde et à l’étranger.

L’année dernière, les autorités indiennes ont accusé Nijjar d’être impliqué dans une prétendue attaque contre un prêtre hindou en Inde et ont annoncé une récompense d’environ 16 000 dollars pour toute information conduisant à son arrestation.

LA GUERRE DE L’INDE CONTRE LE SÉPARATISME

Le mouvement indépendantiste sikh moderne remonte aux années 1940, mais s’est finalement transformé en une insurrection armée qui a secoué le pays dans les années 1970 et 1980. En 1984, Indira Gandhi, alors Premier ministre, a ordonné un raid pour capturer des séparatistes armés réfugiés dans le sanctuaire le plus sacré du sikhisme.

Le raid a tué des centaines de personnes et deux des gardes du corps sikhs de Gandhi l’ont assassinée peu de temps après. En réponse, des émeutes anti-sikhs ont eu lieu partout en Inde, au cours desquelles des membres de la minorité ont été arrachés de chez eux et tués. L’insurrection a finalement été réprimée lors d’une répression au cours de laquelle des milliers de personnes ont été tuées, mais l’objectif de l’indépendance sikh bénéficie toujours du soutien de certains dans le nord de l’Inde et de la diaspora sikh.

Plus récemment, le gouvernement nationaliste hindou du Premier ministre Narendra Modi a réprimé à la fois les mouvements de défense des droits non hindous et les dissidents.

L’activisme de la diaspora sikh est une source de tensions entre l’Inde et le Canada depuis des années. Le Canada compte la plus grande population de sikhs en dehors de l’Inde, et l’Inde l’a accusé à plusieurs reprises de tolérer « les terroristes et les extrémistes ».

NIJJAR A ÉTÉ TIRÉ DANS UN TEMPLE

La police canadienne a déclaré que Nijjar avait été abattu alors qu’il quittait le parking du temple sikh où il était président en Colombie-Britannique. Il a subi de multiples blessures par balle et est décédé sur le coup.

Après le meurtre, un avocat et porte-parole de Sikhs For Justice, Gurpatwant Singh Pannun, a déclaré que Nijjar avait été la cible de menaces en raison de son activisme. Son assassinat était le deuxième en deux ans d’un membre éminent de la communauté sikh du Canada.

Pannun a déclaré qu’il avait parlé à Nijjar par téléphone la veille de sa mort et que Nijjar lui avait dit que les services de renseignements canadiens l’avaient averti que sa vie était en danger.

LA COMMUNAUTÉ SIKH DU CANADA SE RASSEMBLEMENT DERRIÈRE LUI

Près d’une semaine après le meurtre de Nijjar, environ 200 manifestants de la communauté sikh du Canada se sont rassemblés devant le consulat indien à Vancouver pour manifester. De nombreux manifestants étaient convaincus que le meurtre de Nijjar était lié à ses appels à un État sikh indépendant.

« C’était un homme aimant, un homme travailleur, un père de famille », a déclaré Gurkeerat Singh, l’un des manifestants.

Lundi, Moninder Singh, porte-parole du Conseil sikh Gurdwara de la Colombie-Britannique, a déclaré à la chaîne canadienne CTV que la vague de soutien à Nijjar observée après sa mort était une indication de la façon dont il était perçu dans la communauté.

« Cela a secoué la communauté du monde entier, y compris au Pendjab », a déclaré Singh.

« La communauté est brisée. Il y a des émotions très, très fortes », a déclaré Sukh Dhaliwal, député qui représente Surrey, quelques jours après le meurtre.

___

Cette histoire a été modifiée pour corriger le fait que l’insurrection s’est produite dans les années 1970 et 1980.

___

Cohen a rapporté de Bangkok.

Krutika Pathi et David Cohen, Associated Press