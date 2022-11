Qui était Guy Fawkes et pourquoi le célébrons-nous ? – Le soleil

CHAQUE année, le Bonfire Night, nous nous souvenons de Guy Fawkes en célébrant l’échec du complot de poudre à canon de 1605.

Mais qui est Guy Fawkes et quel était le complot de poudre à canon ? Voici pourquoi nous nous souvenons, souvenons-nous du 5 novembre.

Guy Fawkes a été impliqué dans le complot de poudre à canon de 1605 Crédit : Getty Images – Getty

Qui étaient Guy Fawkes et Robert Catesby ?

Le 5 novembre 1605, un groupe de catholiques dissidents a comploté pour faire sauter les chambres du Parlement et tuer le roi James I.

Deux membres de ce groupe comprenaient Guy Fawkes et Robert Catesby.

Guy Fumseck

Guy “Guido” Fawkes était l’homme de la gâchette enrôlé pour mettre le fusible pour faire sauter le palais de Westminster le 5 novembre 1605.

Né à York, il s’est converti au catholicisme après la mort de son père et est parti devenir un combattant mercenaire des Espagnols contre les Hollandais protestants.

Il a été chargé de régler et d’allumer la mèche de poudre à canon car il avait une connaissance approfondie des explosifs.

En savoir plus sur Bonfire Night

Cependant, il a été pris en flagrant délit par les hommes du roi sous le palais, tentant de faire exploser 36 barils de poudre à canon.

Il a ensuite été torturé jusqu’à ce qu’il abandonne ses complices.

Traditionnellement, les traîtres de l’Angleterre du XVIIe siècle étaient pendus, dessinés et écartelés en public.

Cependant, Fawkes a évité la punition barbare en sautant de la plate-forme, pour éviter de se faire couper les testicules, et s’est cassé le cou.

Robert Catesby

Le meneur du complot était le catholique né dans le Warwickshire, Robert Catesby.

Catesby est devenu profondément religieux en mûrissant après ce qu’on a dit être une jeunesse sauvage.

Il voulait ramener l’Angleterre à la foi catholique et aurait été de connivence avec le gouvernement espagnol en 1602 au sujet de l’incitation à une rébellion pour atteindre cet objectif.

Plus tard, il a élaboré le plan de faire sauter le Parlement et de tuer le roi James I afin d’installer sa fille comme nouveau dirigeant catholique.

Mais après la capture de Fawkes, il fut finalement retrouvé et tué dans une fusillade le matin du 8 novembre 1605 à Holbeach House près de Kingswinford, Staffs.

Ceux qui complotaient aux côtés de Robert Catesby et Guy Fawkes étaient John et Christopher Wright, Robert et Thomas Wintour, Thomas Percy, Robert Keyes, Thomas Bates, John Grant, Ambrose Rookwood, Sir Everard Digby et Francis Tresham.

Quel était le complot de la poudre à canon?

Le complot de la poudre à canon était centré sur un groupe de révolutionnaires catholiques romains furieux de la persécution de leur foi en Angleterre.

Après 45 ans de traque sous le règne d’Elizabeth I, les comploteurs avaient espéré que leurs luttes prendraient fin, mais ils ont échoué après que le roi protestant James I est monté sur le trône.

Catesby et ses amis prévoyaient de prendre les choses en main et de tuer le roi et ses ministres en faisant exploser le palais de Westminster lors de l’ouverture officielle du Parlement.

En louant une maison près du palais, Guy “Guido” Fawkes a réussi à faire passer 36 barils de poudre à canon sous le palais prêts à le faire exploser.

Les physiciens ont calculé que l’explosion aurait anéanti une zone de 1320 pieds de large.

Le stratagème n’a été lancé que lorsqu’une lettre anonyme a été envoyée à Lord Monteagle l’avertissant de ne pas se rendre à la Chambre des lords.

L’expert en explosifs Fawkes a été laissé dans les caves pour allumer la mèche lorsqu’il a été attrapé par des gardes.

Après sa capture, il a été torturé jusqu’à ce qu’il abandonne ses compagnons comploteurs – tous sont morts, soit en résistant à la capture, soit jugés, condamnés et exécutés.

Pourquoi célébrons-nous Bonfire Night avec des feux d’artifice?

Bonfire Night est célébrée au Royaume-Uni en allumant des feux de joie, en brûlant des “Guys” et en déclenchant des feux d’artifice.

Les feux d’artifice sont utilisés car ils sont alimentés par de la poudre à canon, représentant les explosifs qui n’ont jamais explosé.

Des feux de joie sont allumés et les gens fabriquent souvent des mannequins de paille qui représentent Guy Fawkes à jeter dans les flammes.

Elle est également connue sous le nom de Guy Fawkes Night ou Fireworks Night et est rappelée chaque année le 5 novembre car c’était le jour où Guy Fawkes a été arrêté en 1605.