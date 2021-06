Qui était Gracie Spinks et quelle était la cause de sa mort ?

LE paisible village pittoresque de Duckmanton a été secoué par un meurtre-suicide présumé qui a vu une jeune femme locale perdre la vie.

Ici, nous rassemblons tout ce que nous savons sur la victime tragique – Gracie Spinks.

Gracie Spinks a été retrouvée morte dans le village de Duckmanton, Derbys Crédit : Facebook

Qui était Gracie Spinks ?

Gracie Spinks, 23 ans, était une jeune cavalière qui a été retrouvée morte vendredi dans le village pittoresque de Duckmanton, dans le Derbyshire.

Les hommages ont afflué pour Gracie – qui a été décrite comme « la vie et l’âme de la fête ».

La blonde de six pieds aurait fait du mannequinat pour une agence basée à Londres pour gagner de l’argent.

Des amis ont dit qu’elle vivait pour les chevaux et l’équitation et qu’elle participait à des compétitions de saut d’obstacles et de dressage avec son Paddy préféré.

Lorsque la nouvelle de la mort de Gracie est apparue, ses proches se sont tournés vers les médias sociaux pour exprimer leur choc.

Des fleurs ont été déposées devant sa maison familiale où ses proches s’étaient rassemblés mais étaient trop bouleversés pour parler hier soir.

Pal Alicia Jordan a posté sur Facebook : « Oh Gracie Spinks, je ne sais même pas quoi dire.

« Heartbroken ne le coupe même pas.

« Tu étais vraiment la vie de la fête, nous avons fait tellement de souvenirs de nous quatre et je ne pourrais pas être plus reconnaissant de te connaître.

« Honnêtement, être assis ici, penser à eux me fait sourire.

« Ce monde est tellement, tellement cruel et ce n’est vraiment pas juste. Repose en paix Gracie tu vas tellement nous manquer.

« Pensez à votre famille et à vos amis. »

Le jeune homme de 23 ans était connu pour être un passionné de chevaux Crédit : Facebook

Quelle était sa cause de décès ?

On pense qu’elle a été brutalement attaquée alors qu’elle s’occupait de son cheval bien-aimé, Paddy.

Les ambulanciers se sont précipités sur les lieux à Staveley Road dans une tentative désespérée de lui sauver la vie à 8h40, mais elle est décédée tragiquement sur les lieux.

Le corps d’un homme dans la trentaine a été retrouvé peu de temps après à environ 800 mètres de là, à travers champs.

Des copains dévastés de l’aspirante à la compétition et au saut d’obstacles ont raconté comment elle avait récemment été « dérangée par un homme étrange qui était totalement obsédé par elle ».

Un ami, qui a refusé d’être nommé, a déclaré au Sun : « Nous savons qu’elle avait un harceleur mais nous ne savions pas qui il était. Nous avons entendu dire qu’elle avait pris une injonction contre lui parce qu’il devenait un véritable ravageur.

« C’est une belle jeune femme, très populaire, et il était obsédé par elle et n’arrêtait pas de fréquenter les écuries. Il était amoureux d’elle.

Le copain a ajouté : « Mais nous ne savons pas si cet homme est le même qui l’a tuée et lui-même.

« Gracie était une personne très privée qui ne divulguait pas grand-chose sur sa vie personnelle. Elle avait un cercle étroit d’amis en qui elle avait confiance. »

Son corps a été découvert vendredi à 8h40, avant qu’un homme ne soit découvert mort à proximité à 11h.

Un autre copain équestre a déclaré: «Gracie n’avait pas de petit ami, elle n’avait que du temps pour son cheval et montait toujours et aimait la compétition chaque fois qu’elle le pouvait. C’était une cavalière de talent.

«Nous avons entendu dire qu’un homme étrange la dérangeait, mais nous ne savons pas s’il venait de la communauté équestre. Il était totalement obsédé par elle. »

La police du Derbyshire a refusé de discuter de la possibilité que Gracie ait connu un harceleur.

Un porte-parole des forces a déclaré : « Nous ne pouvons ni confirmer ni nier cela. Comme il s’agit d’une enquête en direct, nous ne sommes pas en mesure de commenter.

Le nom du défunt n’a pas encore été dévoilé mais sa famille est au courant.

Les habitants du village pittoresque de Duckmanton, Derbys, se sont fait dire par les flics de ne pas quitter leur domicile à la suite d’une forte présence policière.

Les enseignants de l’école primaire Poolsbrook Academy à proximité auraient été avisés par les flics de ne pas autoriser les enfants à jouer à l’extérieur.

Un porte-parole de la police a déclaré que l’on pensait que les deux décès étaient liés et qu’ils ne cherchaient personne d’autre.

Ils ont appelé toute personne ayant des informations à appeler le 101, en citant le numéro de référence 21*000338849.