GEORGE Pattison était le mari de la directrice de l’université d’Epsom, Emma Pattison.

Avec leur jeune fille, ils ont été retrouvés morts sur le terrain de l’école le 5 janvier 2023. Mais que sait-on de lui et de sa carrière ?

George Pattison a été retrouvé mort aux côtés de sa femme et de sa fille le 6 février 2023

Qui était George, le mari d’Emma Pattison ?

George Pattinson était comptable agréé, né en mars 1983.

Il a été directeur d’une société de conseil en gestion appelée Tanglewood 2016.

Il a pris ses fonctions le 26 octobre 2016, selon Companies House.

La famille vivait sur le terrain du collège, avec un labrador appelé Bella.

Son épouse Emma était une directrice d’école estimée, qui a pris la tête de l’Epsom College en septembre 2022, devenant la première femme à être nommée à ce poste.

Elle avait auparavant été directrice de Croydon High School, poste qu’elle a occupé de 2016 à 2022.

Qu’est-il arrivé à Georges ?

Le 5 février 2023, Pattinson, 39 ans, ainsi que sa femme, 45 ans, et sa fille Lettie, sept ans, ont été retrouvés morts sur le terrain de l’école.

La police pense qu’il s’agit d’un incident isolé sans implication de tiers.

Qui a rendu hommage à la famille ?

Le Dr Alastair Wells, président du conseil d’administration de l’Epsom College, a écrit : « Au nom de tout le monde à l’Epsom College, je tiens à exprimer notre choc et notre incrédulité face à cette nouvelle tragique.

“Nos pensées et nos condoléances immédiates vont à la famille, aux amis et aux proches d’Emma, ​​ainsi qu’aux nombreux élèves et collègues dont elle a enrichi la vie tout au long de sa brillante carrière.

L’inspecteur-détective en chef Kimball Edey a déclaré hier: “Au nom de la police de Surrey, de mon équipe et de moi-même, je souhaite d’abord exprimer mes plus sincères condoléances aux amis et à la famille d’Emma, ​​Lettie et George, ainsi qu’aux étudiants et au personnel de Epsom College, pour leur perte tragique.

“Je veux donner l’assurance que nous mènerons une enquête approfondie sur ce qui s’est passé la nuit dernière, et j’espère pouvoir apporter un peu de paix dans ces circonstances traumatisantes. Je demanderais que leur vie privée soit respectée en cette période très difficile. »