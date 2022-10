Qui était George Cornell ? | Le soleil

GEORGE CORNWELL est connu pour être la première victime de Ronnie Kray après une vie de gangster avec différents clans.

Apprenez-en plus sur la vie de George Cornwell et comment elle s’est terminée.

George Cornell est connu pour être la première victime de Ronnie Kray Crédit : Popperfoto – Getty

Qui était George Cornell ?

George Cornell est né à St George In The East le 13 novembre 1927, de Mary Ann Garrett et Joseph Cornell.

À partir de 12 ans, Cornell a travaillé comme porteur de poisson à Billingsgate sur les quais voisins où il s’est lié d’amitié avec Lennie Hamilton et Billy Frost.

Il a également passé du temps à faire le service national avec le cousin des Kray Twins, Billy Wiltshire.

Sa première condamnation a eu lieu en 1944 lorsqu’il a volé des poulets, puis il a été emprisonné pendant trois ans un an plus tard pour cambriolage et vol.

Il a eu plusieurs condamnations pour agression et vol au cours de ses années, et plus tard, il a également rejoint des gangs.

Son premier était The Watney Streeters avant de s’impliquer avec les jumeaux Kray.

Qu’est-il arrivé à George Cornell ?

George Cornell était connu pour être la première victime de Ronnie Kray.

Le 9 mars 1966, lui et son ami Albie Woods sont entrés dans le pub The Blind Beggar et ont commandé des bières légères assis sur des tabourets près du bar.

Vers 20h30, les hommes ont été approchés par Ronnie Kray et son associé Ian Barrie.

Barrie a tiré deux coups de feu dans le plafond pour avertir la serveuse et les gens du pub et c’est alors que Kray s’est dirigé vers Cornell et a sorti un Luger de 9 mm.

Il lui a tiré dessus et s’est enfui, cependant, il y avait des témoins pour prouver que Ronnie était celui qui l’avait tué.

Cornell a été transporté d’urgence dans un hôpital voisin, où il est décédé vers 3h30 du matin.

Personne n’a accepté de témoigner contre Ronnie Kray et il a donc été libéré par la police car ils n’avaient aucune preuve solide qu’il était celui qui avait tué Cornell.

Dans quel gang appartenait George Cornell ?

Son dernier gang dont il faisait partie était The Richardsons et avec “Mad” Frankie Fraser, il est devenu un exécuteur.

Ils avaient souvent l’habitude de faire des réunions au pub The Grave Maurice et avaient de nombreuses discussions avec les Krays.