FOLAJIMI Olubunmi-Adewole a été salué comme un héros après sa mort à Londres ce week-end.

Sa famille au cœur brisé a dit qu’il avait «un très bon cœur» et qu’il voulait toujours aider les autres.

Folajimi Olubunmi-Adewole est décédé après avoir sauté dans la Tamise Crédits: Michael Adewola

Qui était Folajimi Olubunmi-Adewole?

Folajimi Olubunmi-Adewole, 20 ans, était une ancienne élève de la Harris Academy de Peckham, dans le sud-est de Londres.

Le jeune homme, également connu sous le nom de Jimi, vivait avec sa famille à Bermondsey, dans le sud de Londres.

Il a travaillé au restaurant gastronomique The Cinnamon Club à Westminster.

M. Olubunmi-Adewole était également lié à l’association caritative Malcolm’s World Foundation – qui a été créée par les parents de Malcolm Mide-Madariola, un élève de 17 ans de l’école qui a été assassiné en 2018.

Ses parents, Michael Adewola et Olasunkanmi Adewole, se disent fiers de leur fils Crédits: Michael Adewola

Qu’est-il arrivé à Folajimi Olubunmi-Adewole?

Folajimi Olubunmi-Adewole était l’un des deux hommes qui ont sauté dans la Tamise pour sauver une femme tombée du London Bridge vers minuit samedi.

Alors que les services d’urgence ont réussi à secourir la femme et l’autre homme, M. Olubunmi-Adewole n’a pas survécu.

Son corps a été retrouvé tragiquement six heures plus tard samedi matin, a confirmé la police de la ville de Londres.

Son père, Michael Adewola, 63 ans et sa mère, Olasunkanmi Adewole, 54 ans, ont été dévastés par la nouvelle, mais étaient fiers que leur fils soit mort en essayant de sauver la vie d’une autre personne.

M. Adewola a déclaré au Sun: « Jimi était un jeune homme très gentil et gentil, il était le cœur de notre famille.

«Il était plein de vie, il avait sa vie à vivre, il était ambitieux et il était tellement doué.

«C’était un garçon précieux, tellement respectueux et au cœur pur. Parfois, je ne sais pas comment ces garçons sont comme ça ensemble, il était juste autre chose.

Sa famille a dit qu’il avait un « bon cœur » et qu’il aidait toujours les autres

Décrivant ce qui s’est passé, son père a déclaré: «Lui et son ami venaient de travailler ensemble, et ils ont appelé la police et ont vu ce qui se passait. Ils voulaient l’aider et ont essayé de lui parler mais voulaient laisser la police à la police.

« C’est un héros, et le sera toujours, je ne peux pas le ramener mais je veux qu’on se souvienne de lui pour toujours pour ce qu’il a fait, c’était comme s’il voulait toujours essayer d’aider les autres. »

L’un de ses amis, Joseph Sowole, 20 ans, a déclaré qu’il « n’était même pas un peu surpris » d’entendre parler de ses actions en essayant de sauver la femme.

Il a dit: « Il était juste ce genre de personne, essayant toujours d’aider la personne suivante. »

Le maire de Londres, Sadiq Khan, a décrit M. Olubunmi-Adewole comme « le meilleur d’entre nous ».

Il a tweeté: « Un vrai héros de notre ville qui a donné sa vie en essayant d’en sauver une autre. Mes pensées et mes prières vont à sa famille et à ses amis en cette période de perte tragique. »

Qui Folajimi Olubunmi-Adewole essayait-il de sauver?

Folajimi Olubunmi-Adewole essayait de sauver une femme tombée du London Bridge dans la Tamise.

Il ne connaissait pas la femme, mais l’a vue tomber dans la rivière juste après minuit samedi alors qu’il rentrait chez lui après le travail.

Son corps a été retrouvé dans la rivière aux premières heures de samedi, a confirmé la police