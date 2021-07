Qui était Faith Moore, l’adolescente de Cottonwood et quelle était la cause de sa mort ?

La TRAGÉDIE a frappé Cottonwood, en Arizona, à la suite de la mort d’une jeune fille de 16 ans.

Le corps de Faith Moore a été retrouvé après sa disparition le samedi 24 juillet 2021.

Faith Moore est décédée à l’âge de 16 ans Crédit : Bureau du shérif du comté de Yavapai

Qui était Faith Moore, l’adolescente de Cottonwood ?

Faith Marie Moore, 16 ans, était une adolescente de Cottonwood, en Arizona.

Selon sa page Instagram, elle était une athlète multisports et jouait à la fois au softball et au football.

Moore a disparu après s’être retrouvée coincée dans une crue éclair alors qu’elle rentrait du travail.

Quelle était sa cause de décès ?

Moore est décédé après avoir été emporté dans un lavage près de la route 260 à Cottonwood, en Arizona.

Le 24 juillet, Moore avait appelé le 911 après que sa voiture se soit retrouvée coincée dans de l’eau jusqu’aux genoux qui a rapidement atteint huit pieds de profondeur.

Au moment où les équipes de secours sont arrivées à elle, la crue soudaine l’avait emportée en aval.

Après l’incident, les équipes de secours et les bénévoles de la communauté ont passé des jours à la rechercher, des drones, des hélicoptères et même une unité K9 ont été utilisés dans la recherche.

Une page GoFundMe a également été créée pour aider les coûts associés à la recherche et a réussi à collecter près de 28 000 $ en trois jours.

Le mercredi 28 juillet 2021, les autorités ont localisé son corps le long des berges de la rivière Verde.

« Je suis ici pour annoncer ce soir, certainement à des années-lumière du miracle que nous espérions de retrouver Faith vivante et en bonne santé, nous avons récupéré son corps le long des rives de la rivière Verde il y a environ trois heures », a déclaré Steve, chef du département de police de Cottonwood. Gesell a déclaré dans un communiqué après la découverte.

Bien que la cause exacte du décès n’ait pas été divulguée, on suppose qu’elle est décédée à cause de l’inondation.

La voiture de Faith Moore a été retrouvée Crédit : Fox10

Qu’ont dit les gens à propos de la tragédie?

Avant que son corps ne soit retrouvé, de nombreux proches de Moore se sont exprimés dans l’espoir que leur amie serait ramenée à la maison en toute sécurité.

« C’est de la colère, c’est de la tristesse, c’est ce qu’on aurait pu faire ? Aurions-nous pu faire quelque chose différemment ? C’est une gamme d’émotions », a déclaré l’un de ses coéquipiers à Fox 10.

En plus d’être un joueur, Moore était également connu comme un mentor.

« Ils l’admiraient vraiment, elle était si gentille avec tout le monde et nos jeunes l’aimaient », a ajouté son entraîneur Rampage.