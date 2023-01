Qui était Elizabeth McCabe et que lui est-il arrivé ?

LE meurtre d’Elizabeth McCabe est l’un des meurtres non résolus les plus notoires de l’histoire écossaise.

La mort de McCabe a conduit à l’une des plus grandes chasses à l’homme de l’histoire écossaise, mais en vain. C’est ce que nous savons d’elle.

Elizabeth McCabe est décédée en 1980, mais son assassin n’a pas encore été retrouvé

Qui était Elizabeth McCabe ?

Elizabeth McCabe était une infirmière stagiaire de 20 ans originaire de Dundee, en Écosse.

Elle a été assassinée après une soirée avec son amie en février 1980, peu de temps avant d’avoir 21 ans.

On disait auparavant qu’elle était timide et réservée, mais a commencé à socialiser et à aller dans des pubs et des clubs lorsqu’elle a commencé à aller à l’université.

Qu’est-il arrivé à Elizabeth McCabe ?

McCabe était en soirée avec sa Sandra Niven à Dundee et a visité plusieurs pubs dans la nuit du 10 février 1980.

Elle a quitté le club à 12h30 par elle-même et n’a pas pu être localisée par Niven.

Ses parents ont signalé sa disparition après avoir découvert qu’elle ne s’était pas présentée au travail ce jour-là, ce qui n’était pas dans son caractère.

Le 26 février 1980, deux hommes qui chassaient des lapins avec leurs chiens ont trouvé le corps de McCabe, sous un tas de branches et enveloppé dans un pull bleu.

La découverte de son corps est survenue 11 mois seulement après la mort de Carol Lannen, dont le corps a été retrouvé à seulement 150 mètres de celui de McCabe.

Après des mois d’enquêtes, la police n’a pas pu retrouver le meurtrier, mais a laissé le dossier ouvert.

En 1996, la police de Tayside a ordonné un examen des décès de Templeton Woods.

Cela est venu après la réouverture de l’affaire du tueur en série Bible John à Glasgow.

L’affaire a finalement été rouverte en 2004, des éléments de preuve étant envoyés aux laboratoires d’ADN pour une analyse plus approfondie.

Qui a été accusé du meurtre d’Elizabeth McCabe ?

À ce stade, personne n’a été accusé du meurtre de McCabe.

Le chauffeur de taxi Vincent Simpson a été accusé du meurtre en 2005 et jugé en 2007, mais a été déclaré non coupable et acquitté.

En 2020, un enquêteur principal sur l’affaire a déclaré aux nouvelles de STV que le meurtre pouvait encore être résolu, bien qu’il n’était pas prévu de rouvrir l’affaire.