Qui était Elizabeth Bathory ? | Le soleil

LES TUEURS EN SÉRIE remontent à de nombreuses années dans le passé, et un exemple de l’un des plus célèbres au monde est Elizabeth Bathory.

Elizabeth Bathory aurait tué des centaines de filles et de femmes et voici ce que nous savons d’elle.

Qui était Elizabeth Bathory ?

Elizabeth Bathory était la comtesse d’Ecsed, née le 7 août 1560 en Hongrie.

En dépit d’être une femme noble, elle était un célèbre tueur en série.

Avec quatre de ses serviteurs, elle a été accusée d’avoir torturé et tué plusieurs filles et femmes entre 1590 et 1610.

Elle a été emprisonnée à l’intérieur du château de Csejte pour ses actions.

Elizabeth Bathory aurait tué plus de 650 victimes Crédit : Alamy

En grandissant, Elizabeth a souffert de multiples crises causées par son épilepsie.

Les traitements à cette époque étaient assez désagréables car ils consistaient à frotter le sang d’un non-malade sur les lèvres de l’épileptique.

Certains prétendent qu’Elizabeth a grandi pour être si cruelle parce que c’est ce que sa famille l’a élevée.

Ils l’ont élevée dans la richesse et la bonne éducation en apprenant le latin, l’allemand, le hongrois et le grec.

Combien de personnes Elizabeth Bathory a-t-elle tuées ?

Elizabeth Bathory aurait tué plus de 650 personnes.

Ceux-ci n’incluaient pas seulement les filles et les femmes qu’elle torturait, mais parfois aussi le personnel du château.

En regardant son histoire familiale, on peut trouver des membres de la famille inquiétants.

On rapporte que son oncle lui avait appris le satanisme tandis que sa tante lui parlait du sadomasochisme.

À 15 ans, elle est mariée au comte Nadady qui fait construire une chambre de torture pour plaire à la comtesse Bathory.

La comtesse a empiré dans ses méthodes de torture lorsque son mari est décédé au début des années 1600.

Elle s’est associée à son ancienne infirmière Ilona Joo et à la sorcière locale Dorotta Szented et ils ont commencé à kidnapper des paysannes pour les torturer et les tuer.

Ses crimes ont été ignorés jusqu’en 1610 en raison du statut social de sa famille.

Cependant, le roi Matthias a été contraint d’intervenir après que Bathory ait également commencé à s’en prendre aux filles d’autres nobles.

En janvier 1611, elle et ses partenaires ont été jugés pour 80 meurtres et c’est alors qu’elle a été enfermée dans une pièce du château de Csejte.

Comment est morte Elizabeth Bathory ?

La véritable cause de sa mort n’a jamais été déterminée.

Cependant, la veille de sa mort, elle s’est plainte à l’un de ses gardes du corps que ses mains étaient froides.

Il a répondu que ce n’était probablement rien et qu’elle devrait aller dormir.

Elle a été retrouvée morte le matin du 21 août 1614, âgée de 54 ans.