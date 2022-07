Qui était Dolores Mc Crea ? | Le soleil

La mère de quatre enfants Dolores McCrea a disparu en janvier 2004 – l’année suivante, son ex-mari Gary a été reconnu coupable de son meurtre.

Dolores avait quitté McCrea, qui était violente et abusive, mais il a continué à la harceler.

Qui était Dolores Mc Crea ?

Dolores a disparu du comté de Donegal, en Irlande, en janvier 2004.

La collectrice de fonds communautaire et mère dévouée avait quitté la maison familiale et emménagé dans un appartement avec ses quatre filles l’année précédente.

Elle a rencontré son mari Gary McCrea lors d’un bal en 1984 et est rapidement tombée amoureuse de lui.

Ils se sont mariés en 1984, mais le comportement violent et abusif de McCrea a fait de la vie de famille un enfer pour la famille, et elle l’a finalement quitté.

Le meurtre de Dolores McCrea est présenté dans un documentaire de Channel 5

Après le départ de Dolores, McCrea serait devenue obsessionnelle et jalouse, disant même à sa famille et à ses amis qu’il la tuerait.

Qu’est-il arrivé à Dolores McCrea ?

Dolores est allée voir son ex-mari pour lui vendre sa vieille voiture avant de se rendre à une réunion avec son équipe de fléchettes le 20 janvier 2004.

Mais elle ne s’est jamais rendue à la réunion de fléchettes.

L’accusation a fait valoir que McCrea l’avait assassinée et avait jeté son corps dans un incendie dans le jardin à l’arrière de la maison familiale.

Les filles de Dolores ont réalisé que quelque chose n’allait pas lorsqu’elle n’était pas là pour les emmener à l’école le 21 janvier 2004.

Finalement, une perquisition policière de la maison que Gary et Dolores avaient partagée a révélé que des os avaient été brûlés dans un incendie dans le jardin.

L’examen médico-légal des os n’a pas pu les relier à Dolores parce qu’ils avaient été si gravement brûlés, mais un chirurgien-dentiste légiste a déclaré que les dents carbonisées retirées de l’incendie correspondaient aux dossiers dentaires de Dolores.

En 2005, Gary a été condamné à la réclusion à perpétuité pour le meurtre de Dolores.

McCrea a plaidé non coupable et a fait appel de sa condamnation en 2007 – mais celle-ci a été rejetée.

Quand est Murder My Sweetheart: The Killing Of Dolores McCrea sur Channel 5?

Le meurtre de Dolores a fait l’objet du documentaire de Channel 5 Murder My Sweetheart: The Killing of Dolores McCrea, diffusé en mars 2022.

Il présente des entretiens avec des membres de la famille et des détectives et peut être visionné à la demande sur Channel5.com jusqu’au 16 décembre 2026.