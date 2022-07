Qui était DB Cooper et est-il toujours en vie ? – Le soleil

DB Cooper a laissé l’Amérique et le reste du monde sans voix avec son crime de détournement, que beaucoup n’ont pas réussi à résoudre.

Voici tout ce que vous devez savoir sur DB Cooper et ses actions criminelles en 1971.

Qui était DB Cooper ?

DB Cooper a embarqué sur un vol de Portland à Seattle avec le nom de Dan Cooper, du moins c’est ce qu’il indiquait sur son billet d’avion.

Quelqu’un a cru entendre qu’il s’appelait DB Cooper, et c’est donc le nom que tout le monde utilise pour se référer à lui.

Les gens savent que c’était une erreur, mais ce nom sonnait mieux et donc il est resté.

Cooper a détourné le vol de Northwest Airlines et s’est enfui avec 200 000 $ le 247 novembre 1971.

DB Cooper n’est pas le vrai nom du pirate de l’air qui s’est enfui avec 200 000 $

Depuis lors, personne n’a réussi à le retrouver ou à trouver tout l’argent, juste une petite somme.

Quels crimes a-t-il commis ?

DB Cooper est monté à bord d’un vol Northwest Orient Airlines à destination de Seattle à Portland, Oregon, le 24 novembre 1971.

Il avait une valise avec lui et s’assit au siège 18E.

Âgé d’une quarantaine d’années et vêtu d’un élégant tailleur, Cooper a calmement commandé un bourbon, allumé une cigarette et mis des lunettes de soleil foncées.

Peu de temps après le décollage, il a remis une note à l’hôtesse de l’air la plus proche de lui, Florence Schaffner, 23 ans, indiquant que l’avion était détourné et que Cooper avait une bombe dans sa valise.

Cooper s’est assis à côté d’un Schaffner terrifié et a détaillé ses demandes : quatre parachutes, un camion-citerne en attente à l’aéroport de Seattle – où l’avion se dirigeait – et un deuxième vol vers Mexico.

Il a également exigé 200 000 dollars en espèces, estimés à environ 1,6 million de dollars aujourd’hui.

Cooper a ouvert sa valise pour révéler ce que Schaffner décrira plus tard comme une batterie et huit cylindres rouges avec des fils attachés.

Le préposé a transmis les demandes de Cooper à l’équipage de conduite, et l’équipage a informé la police.

Alors que l’avion approchait de Seattle, le FBI se précipita pour répondre à chacune des demandes de Cooper.

Puis les choses ont pris une autre tournure inattendue.

Après l’atterrissage du Boeing à l’aéroport de Seattle, Cooper a autorisé les 36 autres passagers et certains membres d’équipage à débarquer.

Il est resté dans l’avion et a dit au pilote de l’emmener au Mexique, lentement, tout en restant en dessous de 10 000 pieds.

Alors que l’avion se dirigeait vers Reno, Nevada, pour un arrêt de carburant prévu en route vers le Mexique, Cooper a ouvert une porte arrière et, avec l’argent de 200 000 $ et un parachute, a sauté.

DB Cooper a-t-il même été attrapé ?

Au cours des 45 années qui ont suivi cet événement, aucune trace du corps de Cooper n’a été retrouvée, alimentant les spéculations selon lesquelles il aurait survécu au saut.

Des centaines de théories ont émergé au fil des ans.

Certaines personnes ont dit que Cooper était un ancien parachutiste.

Diverses familles ont affirmé que Cooper était leur parent.

Quelqu’un a souligné que tout le détournement était étrangement similaire aux événements d’un comique français de 1963 appelé Dan Cooper.

Pendant un certain temps, le principal suspect était John List, qui a assassiné toute sa famille quelques jours avant le détournement.

Parmi les autres anciens suspects figuraient un vétéran du Vietnam devenu prêtre catholique, un mécanicien transgenre et un maroquinier accusé à titre posthume par sa nièce.

En 1980, un jeune garçon creusant dans le sable au nord de Portland a déterré des liasses d’argent qui correspondaient aux numéros de série de l’argent de la rançon de Cooper.

Le statut de culte entourant Cooper a grandi, mais le mystère est resté.

“La fascination pour Cooper a survécu non pas à cause de l’enquête du FBI, mais parce qu’il a pu faire quelque chose qui a non seulement captivé l’imagination du public, mais a également maintenu un sentiment de mystère dans le monde”, a écrit l’auteur Geoffrey Gray dans son livre Skyjack : La chasse à DB Cooper.

Mais aucune théorie ni affirmation n’a pu confirmer qui était Cooper, pourquoi il a détourné le vol et s’il a survécu à son saut audacieux.

En juillet 2016, après « l’une des enquêtes les plus longues et les plus exhaustives de notre histoire », le FBI s’est avoué vaincu.

« Au cours des 45 années [hijacking] enquête, le FBI a examiné de manière exhaustive toutes les pistes crédibles, coordonné entre plusieurs bureaux extérieurs pour mener des recherches, collecté toutes les preuves disponibles et interrogé tous les témoins identifiés », a déclaré le bureau.

“Bien que le FBI ait apprécié le nombre immense de conseils fournis par les membres du public, aucun à ce jour n’a abouti à une identification définitive du pirate de l’air.”

Les enquêteurs américains les plus expérimentés avaient abandonné l’affaire, mais ses détectives de salon ont refusé d’abandonner.

En janvier, trois scientifiques travaillant sur l’affaire ont révélé que l’analyse d’une cravate probablement laissée par Cooper pourrait réduire l’identité insaisissable du pirate de l’air et faire exploser l’affaire désormais close – le seul détournement non résolu de l’histoire de l’Amérique – grande ouverte.

Des dossiers sensationnels ont également révélé trois suspects mystérieux au centre de l’enquête – un homme d’affaires défaillant, un homme riche vivant sur un yacht au Mexique et une personne qui avait recherché un scénario identique avant le crime.

Et maintenant, un groupe d’enquêteurs bénévoles sur les affaires froides aux États-Unis pense qu’ils ont peut-être trouvé un élément clé pour résoudre le puzzle – une sangle de parachute vieille de plusieurs décennies.

Thomas Colbert, directeur de la télévision et détective amateur, n’a pas révélé l’emplacement exact, a déclaré à Fox News que la sangle était “juste là où une source crédible a affirmé que la chute et l’argent restant étaient enterrés”.

Il envoie la sangle au FBI pour analyse.

En août 2017, des scientifiques travaillant pour Citizen Sleuths – un groupe qui a mené sa propre enquête sur l’affaire Cooper en 2007 – ont affirmé avoir fait une percée.

Au cours de la dernière décennie, Citizen Sleuths a travaillé sur l’affaire, publiant leurs recherches exhaustives en ligne.

Les membres clés de l’équipe de Citizen Sleuths sont des scientifiques, dont le chercheur principal Tom Kaye, paléontologue et spécialiste de la spectroscopie, ainsi que des experts en microscopie optique, en génie métallurgique et en illustration biologique.

Leur travail a attiré l’attention d’un FBI impressionné, qui, il y a quelques années, leur a permis d’examiner des indices, y compris une cravate.

La cravate noire à pince de JC Penney avait été oubliée sur le siège de Cooper — 18E.

Et cette cravate, ont déclaré les détectives citoyens, leur a donné un indice solide sur l’identité de l’homme.

“Une cravate est l’un des seuls vêtements qui ne soit pas lavé régulièrement”, a expliqué le groupe sur son site Internet.

“Il ramasse la saleté et la crasse comme n’importe quel autre vêtement, mais cette accumulation n’est jamais vraiment” réinitialisée “dans la machine à laver. Chacune de ces particules vient de quelque chose et de quelque part et peut raconter une histoire si les instruments appropriés comme les microscopes électroniques sont utilisés. »

Les scientifiques ont utilisé un puissant microscope électronique pour trouver plus de 100 000 particules « d’éléments de terres rares » sur la cravate, dont le titane pur, qui a le plus attiré leur attention.

Ils ont déclaré que le titane était un métal rare en 1971 et ont lié Cooper à un “nombre limité de managers ou d’ingénieurs dans le domaine du titane qui porteraient des liens au travail”.

Sur la base de cette découverte, les scientifiques ont déclaré qu’ils pensaient que Cooper travaillait pour Boeing – le fabricant de l’avion même qu’il a détourné.

À l’époque, Boeing travaillait sur un avion Super Sonic Transport qui utilisait ces éléments.

“La cravate l’a accompagné dans ces environnements de fabrication, bien sûr, donc il n’était pas l’une des personnes qui dirigeaient ces [manufacturing machines]», a déclaré le chercheur principal du groupe, Tom Kaye, au King 5 News de Seattle.

“Il était soit ingénieur, soit directeur dans l’une des usines.”

Le groupe demande maintenant l’aide du public pour développer sa théorie. Cooper était un employé de Boeing.

Ils ont détaillé la liste des particules trouvées sur leur site Web et espèrent que d’autres enquêteurs citoyens pourront aider à reconstituer le mystère de DB Cooper.

“Quelqu’un peut être capable de regarder ces particules et de dire ‘Oh mon Dieu. Je sais ce que cela signifie d’avoir ces particules sur la cravate », a déclaré Kaye.

Le FBI a déclaré qu’il conserverait les preuves de l’affaire à son siège de Washington, DC, mais qu’il n’agirait pas sur d’autres informations à moins que l’argent ou les parachutes de Cooper ne soient trouvés.

En attendant, un autre détective amateur travaille sur l’affaire – Geoffrey Gray, qui a écrit le livre sur le mystère du détournement de Cooper en 2011.

Il a publié des centaines de dossiers du FBI liés à l’affaire dans son magazine en ligne True Ink dans l’espoir que l’ouverture de l’affaire au public aiderait enfin à résoudre l’affaire déroutante.

“Nous essayons de résoudre l’un des plus grands mystères non résolus de notre temps”, a-t-il déclaré. “Et nous avons besoin de votre aide.”

Où est DB Cooper maintenant ?

DB Cooper est toujours introuvable.

Les responsables ne savent pas s’il est vivant ou mort, mais beaucoup pensent qu’il a survécu à la chute en parachute.

Qu’est-ce que l’affaire DB Cooper a à voir avec Prison Break ?

Dans la série télévisée Prison Break, le personnage principal Michael Scofield découvre que l’un des prisonniers où son frère est mis en cage est DB Cooper.

Charles Westmoreland, un détenu âgé du pénitencier d’État de Fox River qui meurt lors de l’évasion de la première saison, se révèle être le criminel mystérieux.

Il révèle où il a enterré l’argent que Michael envisage d’utiliser pour financer lui et son frère à l’extérieur.

Dans la deuxième saison de l’émission télévisée, les condamnés se dirigent tous vers l’Utah pour déterrer les millions enterrés.

