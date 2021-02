THE Masked Singer 2021 approche de sa grande finale.

Mais repensons à qui a remporté l’émission 2020.

Qui était dans la finale de The Masked Singer 2020?

Le chanteur masqué habille les célébrités en costumes et les fait participer à un concours de chant. Chaque semaine, on est démasqué.

L’émission 2020 avait de grands noms, avec leurs identités gardées pour la plupart secrètes tout au long.

Dans la finale, il y avait trois chanteurs masqués dans la finale et ils étaient Queen Bee, Hedgehog et Octopus.

Ils ont tous joué deux fois avant que le gagnant ne soit révélé

Qui était le gagnant de The Masked Singer 2020?

Il a été révélé que Nicola Roberts était la reine des abeilles, elle a été couronnée gagnante.

Le public a voté pour que Queen Bee remporte la compétition, avec Hedgehog – démasqué sous le nom de Jason Manford – en deuxième position.

Les juges ont tous donné une estimation, Jonathan Ross disant Nadine Coyle de Girls Aloud, tandis que Rita Ora a dit Nicola Roberts.

Nicola a déclaré après avoir gagné: « Littéralement la dernière fois que j’ai chanté comme ça a dû être Popstars: The Rivals. Et quand j’ai découvert [Davina] serait sur le panneau, j’ai dit oui! «

Nicola est devenu célèbre sur Popstars: The Rivals dans le cadre de Girls Aloud. Davina McCall était la présentatrice de l’émission.

Le chanteur a interprété Somebody Else’s Guy de Jocelyn Brown et Someone You Loved de Lewis Capaldi.

Elle a remporté la couronne en battant Jason Manford en finale, qui s’est révélé être Hedgehog.

Les juges avaient raison à 50%, comme Jonathan Ross et Rita Ora l’ont dit Jason Manford.

Ailleurs, Davina a dit John Thompson, tandis que Ken Jeong a dit Eddie Izzard.

Jason a déclaré après avoir été battu: « J’ai adoré ce spectacle, il a été fabuleux. Dès l’instant où vous avez quitté la maison, vous êtes en sweat à capuche.

« Comme quatre personnes savent qui vous êtes, c’est comme le MI5. J’ai réussi à garder cela secret pour mes enfants. Ils ont découvert la même chose que vous que papa est hérisson. Pour marcher ici vers une foule qui adore ça , vous rentrez chez vous avec cette confiance. «

Jason a impressionné les juges avec Cry Me A River d’Ella Fitzgerald et Black Magic de Little Mix.

Octopus a été démasqué plus tôt dans la finale en tant que chanteuse d’opéra Katherine Jenkins.

Katherine a déclaré: « Dans ma carrière, cela peut être assez statique. Donc, avoir l’opportunité de chanter ici et de créer n’importe quel personnage est incroyable.

«Il y a une raison pour laquelle je suis venu dans cette émission. J’ai un petit poulpe à la maison.

« Elle aime la planète bleue, elle aime la petite sirène, elle aime la couleur violette et chaque fois que je sortais comme la pieuvre, j’avais l’impression de chanter pour elle. Je ne vais pas devenir émotive … »

Qui d’autre a participé à The Masked Singer 2020?

Butterfly a été démasqué en tant qu’actrice Patsy Palmer, Pharoah était l’ancien ministre de l’Intérieur Alan Johnson et Chameleon était le chanteur de The Darkness Justin Hawkins.

Le footballeur Teddy Sheringham était l’arbre. Les chanteurs Kelis, Skin et Jake Shears ont été respectivement démasqués en tant que Daisy, Duck et Unicorn.

Pendant ce temps, la présentatrice Denise Van Outen était Fox, tandis que Monster s’est avéré être CeeLo Green.