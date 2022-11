Qui était Craig Rolfe ? | Le soleil

CRAIG Rolfe était l’un des trois hommes qui ont été retrouvés abattus dans le meurtre de Rettendon.

Apprenez-en plus sur la vie troublée de Craig Rolfe.

Craig Rolfe (à droite) a été tué aux côtés de Pat Tate (à gauche) et Tony Tucker (au centre) Crédit : Nouvelles et images d’entreprise

Qui était Craig Rolfe ?

Craig Rolfe, 26 ans, qui était un cocaïnomane violent né à la prison de Holloway à Londres.

Selon ses voisins, il était un automobiliste passionné et avait toujours différentes voitures sur son trajet comme s’il était un concessionnaire automobile.

“Il y avait des rumeurs selon lesquelles il était impliqué dans le vol de voitures et la vente de drogue”, a raconté l’un d’eux dans un rapport local de l’époque.

“Une fois, j’ai vu des policiers démonter littéralement une voiture sur son trajet.”

Au moment de sa mort, Rolf aurait partagé une maison individuelle de trois chambres avec sa petite amie de sept ans Donna Jaggers et leur fille de six ans.

Une femme vivant à proximité a suggéré que le couple semblait assez secret et avait très peu de contacts avec ses voisins.

“Ils étaient rarement vus”, a commenté un autre résident.

Craig Rolfe faisait-il partie des Essex Boys ?

En raison de sa réputation de toxicomane, il est largement admis que Rolfe faisait partie du gang notoire.

Après tout, les Essex Boys étaient principalement impliqués dans des trafics de drogue pendant leur règne de terreur dans les années 1980 et 1990.

Ils étaient considérés comme des acteurs majeurs du commerce de l’ecstasy qui alimentait la scène rave britannique en plein essor.

Comment est mort Craig Rolfe ?

Craig Rolfe, 26 ans, a été retrouvé abattu dans un Range Rover sur une piste agricole isolée à Rettendon le matin du 7 décembre 1995, aux côtés de Pat Tate, 37 ans, et Toney Tucker, 38 ans.

Tous les trois ont été “explosés” par un fusil de chasse à bout portant, couchés couverts de sang et effondrés dans le véhicule jusqu’à ce qu’ils soient découverts par deux agriculteurs locaux le lendemain matin.

Les victimes étaient toutes des membres connus du gang de la drogue et de nombreuses théories se sont formées sur la façon dont elles ont été abattues huit fois dans un paisible village d’Essex.

Michael Steele et Jack Wholmes sont ceux qui ont été reconnus coupables des meurtres après que Darren Nicholls – qui était le conducteur de la fuite – ait témoigné contre les deux.

On pense que le meurtre s’est produit à la suite d’un conflit concernant l’argent d’un vol à main armée.

C’était après que les déclarations du criminel Billy Jasper aient été examinées, affirmant qu’il était le véritable conducteur de l’escapade et que la blanchisseuse d’argent de Brink’s Mat, Patsy “Bolt Eyes” Clark, était celle qui voulait leur mort.

Met Police DCI Dave McKelvey a déclaré, comme le rapporte The Express: “Ils avaient le nom d’un criminel majeur, qui serait derrière les meurtres, le tireur, un motif crédible et des renseignements liant Tucker et l’argent du vol.

“Ils avaient également le récit d’un homme prétendant être le conducteur de la fuite, mais ont choisi de rejeter ce qu’il a dit parce que cela ne correspondait pas à leur théorie sur Wholmes et Steele.”