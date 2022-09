Le rappeur POPULAIRE des années 90, Coolio, est décédé le mercredi 28 septembre 2022, alors qu’il visitait la maison d’un ami à Los Angeles.

Actuellement, sa cause de décès reste inconnue.

Qui était Coolio ?

Coolio, de son vrai nom Artis Leon Ivey Jr, était un rappeur, producteur, acteur, star de télé-réalité et même chef américain.

Il a atteint le sommet de la gloire pour son hit de 1995 Gangsta’s Paradise, pour lequel il a remporté un Grammy Award.

Les enfants des années 90 se souviendront de sa chanson – Aw, Here It Goes ! – qui a été utilisée comme chanson thème de l’émission télévisée à succès de Nickelodeon, Kenan and Kel.

Il a également chanté la chanson de la bande originale du film de Michelle Pfeiffer, Dangerous Minds.

Coolio aurait été père de six à 10 enfants et la star d’une émission de téléréalité mettant en vedette ses aventures en tant que parent unique, appelée Coolio’s Rules.

Plus tard, il a animé la série en ligne Cookin’ With Coolio et a publié un livre de cuisine du même nom.

Comment Coolio est-il mort ?

Coolio était chez un ami mercredi en fin d’après-midi lorsqu’il est allé aux toilettes.

Lorsqu’il n’est pas revenu, son ami aurait commencé à l’appeler mais n’a pas obtenu de réponse.





L’ami a ensuite appelé les ambulanciers, qui ont déclaré Coolio mort sur les lieux.

Bien qu’une cause officielle de décès n’ait pas encore été publiée, les ambulanciers qui ont répondu à l’appel soupçonnent qu’il s’agissait d’une crise cardiaque.

Quelques jours avant sa mort, le rappeur a posté une vidéo sur son Instagram depuis le Texas, où il était en tournée sur scène.

Ce message est devenu un mémorial de fortune alors que les fans apprennent sa mort.

Il avait 59 ans.

Comment les fans réagissent-ils à la mort de Coolio ?

Un fan a écrit sur Twitter en disant: “Repose en paix Coolio. Sa musique a apporté beaucoup de joie à beaucoup de gens. Cet homme a eu d’énormes succès énormes. Un voyage fantastique, en effet.

Un autre a tweeté: “RIP Coolio, dont le seul succès massif a éclipsé une formidable série de bangers classiques de la côte ouest.”

“Un membre original du représentant Maad Circle & Compton – avec une qualité de star indéniable, de l’humour, du charisme et un don pour intégrer les contes de rue sans les assainir.”