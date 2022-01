Qui était Conrad Roy et que lui est-il arrivé ?

Avez-vous une histoire pour l’équipe The US Sun ?

Elle Fanning incarnera Carter dans la série Hulu The Girl from Plainville, qui devrait sortir au printemps 2022.

Elle a été libérée pour bonne conduite en janvier 2020 et sa probation se terminera en août 2022. La famille Roy a exprimé ouvertement son mécontentement face à sa sortie anticipée de prison.

Cater a été condamné à deux ans et demi de prison, qui a ensuite été réduite à 15 mois.

Elle a été arrêtée et accusée d’homicide involontaire en février 2015 en lien avec la mort de son petit ami.

Crédit : AP : Associated Press

Michelle Carter a été reconnue coupable et condamnée à la prison

L’affaire a fait l’objet d’un documentaire de HBO intitulé I Love You, Now Die.

Outre son cas, on ne sait pas grand-chose de sa vie personnelle.

Roy est remonté dans son camion et est décédé le 12 juillet 2014 à l’âge de 18 ans.

Quatre jours avant sa mort, Carter a envoyé un texto à Roy : « VOUS CONTINUEZ À REPOUSSER ! Tu viens de dire que tu allais le faire ce soir et maintenant tu dis finalement.

La relation de Roy et Carter existait principalement au niveau numérique – les deux vivaient à une heure d’intervalle dans le Massachusetts. Ils se sont rencontrés face à face pas plus de cinq fois. Ils parlaient souvent de suicide.

Toutes les actualités du site n'expriment pas le point de vue du site, mais nous transmettons cette actualité automatiquement et la traduisons grâce à une technologie programmatique sur le site et non à partir d'un éditeur humain.