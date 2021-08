Qui était Clarissa, la mère de Raven Saunders, et quelle était la cause de sa mort ?

La médaillée d’argent OLYMPIQUE Raven Saunders a malheureusement perdu sa mère quelques jours seulement après son triomphe au lancer du poids.

L’athlète a depuis déclaré qu’elle ferait une pause dans les médias sociaux pour se concentrer sur sa famille et sa santé mentale.

La lanceuse de poids Raven Saunders a tragiquement perdu sa mère Clarissa quelques jours seulement après sa victoire aux Jeux olympiques de Tokyo 2020 Crédit : AP

Qui était Clarissa Saunders ?

Clarissa Saunders était la mère du lanceur de poids olympique Raven Saunders, 25 ans.

Elle est décédée tragiquement le mardi 3 août 2021, deux jours seulement après avoir vu sa fille remporter sa première médaille olympique aux Jeux de Tokyo 2020.

Raven a spectaculairement levé les bras pour faire un symbole X sur le podium pour représenter « l’intersection où se rencontrent toutes les personnes opprimées ».

Le couple était extrêmement proche et Raven parlait souvent du soutien indéfectible de sa mère.

Clarissa avait précédemment lancé une page GoFundMe pour financer le rêve olympique de sa fille, qui expliquait qu’elle était une « parente célibataire aux moyens modestes ».

Elle a fréquenté Burke High et a vécu à Charleston, en Caroline du Sud, selon sa page Facebook.

Le maire de Charleston, John Tecklenburg, a surnommé Clarissa « la plus fervente partisane de Raven ».

Quelle était la cause du décès de Clarissa Saunders ?

Clarissa Saunders était un grand partisan des rêves sportifs de sa fille Crédit : WCIV

La cause du décès de Clarissa n’a pas encore été révélée.

Quelques jours seulement avant sa mort, elle a été vue en train de discuter avec des journalistes de l’exploit à venir de Raven et rayonnant de fierté en discutant des réalisations de sa fille.

La nouvelle de la mort de Clarissa a été confirmée par l’entraîneur de longue date de Raven, qui a écrit : « La mère de Raven Saunders, Mme Clarissa Saunders est décédée.

« Mme Saunders était en Floride avec Tanzy (la sœur de Raven) où l’USATF les a amenés pour des soirées de surveillance de la famille olympique. Ils faisaient également la fête en famille pendant leur séjour. »

Qu’a dit Raven Saunders à propos de la mort de sa mère ?

Raven Saunders a confirmé plus tard la perte de sa mère sur les réseaux sociaux dans un post Instagram sincère.

La médaillée d’argent a partagé une série d’images et de vidéos touchantes de sa mère, accompagnées de la légende: « Mon cœur et mon âme crient, mais Ik ma mère est dans un grand espace.

« Votre amour, votre sourire, vos câlins, vos conseils, vos blagues, vos twerks aléatoires me manqueront. Notre dernière conversation a été l’une des meilleures de tous les temps.

« Maman, je sais que tu m’aimes de toutes les fibres de ton corps. Je m’assurerai que Tanzy va bien et qu’on s’occupe de toi. À la naissance, tes petits-enfants sauront à quel point tu étais une femme merveilleuse et belle.

« Toujours et pour toujours votre premier-né. Maman et Dieu, s’il vous plaît, veillez et protégez notre famille. »

Raven a ensuite révélé qu’elle ferait une pause dans les réseaux sociaux « pour prendre soin de mon mental et de ma famille ».

L’athlète en deuil a de nouveau exprimé son admiration pour son défunt parent et a déclaré aux fans: « Ma maman était une femme formidable et vivra à jamais à travers moi. Mon ange gardien numéro un. Je t’aimerai toujours et pour toujours. «