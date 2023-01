On se souvient de feu Cindy Williams pour ses rôles à la télévision et au cinéma.

Le nominé aux Golden Globe était la moitié du duo de sitcom Laverne & Shirley.

Qui était Cindy Williams ?

Née le 22 août 1947, Cindy Williams était une actrice américaine connue pour ses apparitions dans Happy Days, American Graffiti et The Conversation.

Originaire de Los Angeles, en Californie, elle a décroché des petits rôles dans des émissions des années 60 telles que Room 222 et Love, American Style avant de réussir sa percée.

Au début des années 1970, Cindy s’est fait connaître pour les films Travels with My Aunt, American Graffiti et The Conversation de Francis Ford Coppola.

En 1975, son succès s’est poursuivi lorsqu’elle a été amenée à co-vedette avec Henry Winkler et Penny Marshall dans Happy Days.

Son personnage Shirley Feeney s’est avéré si populaire que le réseau a commandé un spin-off pour elle et le personnage de Marshall Laverne De Fazio.

Le 27 janvier 1976, Laverne & Shirley a été créée sur ABC.

La série a duré huit saisons et s’est terminée le 10 mai 1983.

Concernant le succès de Laverne & Shirley, Cindy a partagé avec Innovation & Tech : « Penny Marshall et moi étions en train d’écrire quelque chose ensemble avant Laverne & Shirley, nous avons été désignés comme partenaires d’écriture sur un film.

“Nous travaillions ensemble, puis nous avons reçu un appel dans notre bureau de Garry Marshall disant:” Il y a ces rôles pour ces deux filles dans Happy Days et Fonzie a un double rendez-vous avec Richie.

“Garry a dit que les filles seraient des amies de Fonzie et qu’elles étaient, ‘Les filles qui sortent avec la flotte.’

“Penny et moi avons pensé, ‘Hmmm, les prostituées ? Ce sera amusant.'”

L’actrice a en outre expliqué: “Nous sommes allés là-bas et avons fait le spectacle et nous nous sommes beaucoup amusés.

Le 30 janvier 2023, il a été révélé que Cindy était décédée cinq jours auparavant d’une maladie[/caption]

“Ensuite, nous sommes retournés à notre écriture, et deux semaines plus tard, nous avons reçu un appel du bureau de Garry et ils ont dit qu’ABC avait vu l’épisode et l’avait adoré, et qu’ils voulaient” créer les personnages “.

“A cette époque, Penny et moi n’avions aucune idée de ce que cela signifiait et il a fallu nous expliquer que cela signifiait que nous obtenions notre propre émission.

“Avant de le savoir, nous faisions d’autres épisodes sur Happy Days pour présenter nos personnages.”

Elle a ajouté: «Ensuite, nous avons demandé aux personnages de Happy Days de faire venir leurs intrigues à Laverne & Shirley, et c’est ainsi que tout s’est passé.

“C’est arrivé si vite. Penny et moi n’avons pas eu le temps de nous dire : ‘Wow, c’est vraiment en train d’arriver !’

“La première fois que l’émission a été diffusée, Garry est venu et nous a montré les chiffres. Il était si heureux et ravi et c’était, genre, 36 millions de personnes qui l’ont écouté.

Quand Cindy est-elle morte ?

Le 25 janvier 2023, Cindy est décédée après une courte bataille contre une maladie.

Cinq jours plus tard, le lundi 30 janvier, ses enfants ont annoncé: «Le décès de notre aimable et hilarante mère, Cindy Williams, nous a apporté une tristesse insurmontable qui ne pourrait jamais vraiment être exprimée.

« La connaître et l’aimer a été notre joie et notre privilège.

“Elle était unique en son genre, belle, généreuse et possédait un sens de l’humour brillant et un esprit scintillant que tout le monde aimait.”