Qui était Charles Kray ? | Le soleil

CHARLES Kray était le père de deux des criminels les plus notoires de l’histoire britannique.

Ronnie et Reggie Kray sont connus depuis longtemps comme les gangsters les plus célèbres de Grande-Bretagne, mais on en sait peu sur leur père. Alors qui était Charles Kray, que disait Charles de ses enfants et quand s’est-il marié ?

Qui était Charles Kray ?

Charles Kray, souvent connu sous le nom de Charles Kray Sr ou vieux Charlie, était un marchand de vêtements et de bijoux de l’est de Londres.

Il était le père des célèbres jumeaux Kray, ainsi que de leur frère aîné, Charlie Kray, son homonyme.

Son père, Jimmy Kray, a été blessé pendant la Première Guerre mondiale et a obtenu une libération honorable. Lorsque la Seconde Guerre mondiale a éclaté, Kray a été enrôlé pour combattre dans l’armée, mais il a refusé d’y aller.

Pour cette raison, Kray est entré dans la clandestinité et a été techniquement classé comme déserteur à l’effort de guerre.

Cela signifiait qu’il n’était pas présent pendant une grande partie de l’éducation de ses enfants, ce qui signifiait que sa femme devait s’occuper des enfants, devant même vendre son alliance pour pouvoir les nourrir.

Qu’a dit Charles Kray à propos de ses enfants ?

Il n’y a pas beaucoup de preuves des opinions de Kray sur l’empire criminel de ses enfants.

Kray a visité de nombreux clubs The Twins pendant qu’il se cachait des autorités.

On pense que beaucoup de tendances violentes de ses fils ont été héritées de la façon dont ils avaient vu Kray traiter leur mère.

Un incident d’abus a conduit Ronnie, 16 ans, à frapper son père au visage, l’avertissant des conséquences qu’il pourrait avoir s’il la frappait à nouveau.

Quand Charles Kray a-t-il épousé Violet Lee ?

Charles Kray a épousé Violet Lee en 1926. Malgré cela, Violet n’avait pas encore l’âge légal requis pour se marier, elle a donc dû mentir sur son âge.

Jimmy Lee, le père de Violet, n’était pas satisfait du mariage car il ne voulait pas qu’elle soit associée à un membre de la famille Kray.

On pense que le mariage a eu lieu parce que Violet était déjà enceinte du premier enfant du couple, Charlie.

Kray est décédé en 1983, sept mois après la mort de sa femme. Il ne pouvait pas faire face à sa perte après plus de 50 ans de mariage.