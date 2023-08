Qui était Budd Dwyer et que lui est-il arrivé ?

EN 1987, la mort tragique de Budd Dwyer lors d’une conférence de presse télévisée laisse l’Amérique sous le choc.

Plus de trois décennies plus tard, nous examinons la vie du défunt politicien, ce dont il a été accusé et comment il est mort.

Robert Budd Dwyer était un homme politique américain Crédit : Alamy

Qui était Budd Dwyer ?

Robert Budd Dwyer, né le 21 novembre 1939, était un homme politique américain.

Il a servi de 1965 à 1971 en tant que membre républicain de la Chambre des représentants de Pennsylvanie et de 1971 à 1981 en tant que membre du Sénat de l’État de Pennsylvanie, représentant le 50e district de l’État.

Dwyer a ensuite été le 30e trésorier de l’État de Pennsylvanie du 20 janvier 1981 au 22 janvier 1987.

Loin de sa carrière politique, Dwyer était marié à sa femme Joanne, avec qui il a partagé deux enfants – une fille nommée Dyan et un fils nommé Robert.

De quoi Budd Dwyer a-t-il été accusé ?

En 1986, Budd Dwyer avait été reconnu coupable de racket, de corruption, de fraude et de complot après avoir été accusé d’avoir accepté un pot-de-vin lors d’un processus d’appel d’offres pour un contrat gouvernemental de 4,6 millions de dollars.

Le 23 janvier 1987, Dwyer devait être condamné et encouru jusqu’à 55 ans de prison.

Comment Budd Dwyer est-il mort ?

Le 22 janvier 1987, Budd Dwyer s’est suicidé après avoir convoqué une conférence de presse au Pennsylvania State Capitol Building à Harrisburg.

Étaient également présents à la conférence de presse télévisée un certain nombre de photographes et de journalistes.

Au cours de la conférence, Dwyer a commencé à lire à partir d’un texte préparé.

Peu de temps avant son suicide, il a remis des enveloppes scellées à trois assistants, leur disant qu’elles contenaient des instructions pour « plus tard ».

La dernière page du texte devait être son annonce qu’il démissionnerait de ses fonctions avant son inévitable incarcération.

Cependant, dans une tournure tragique des événements, Dwyer s’est tué par balle avec un revolver .357 Magnum devant des journalistes.

Il est mort sur le coup, selon un rapport du coroner William Bush.

En 2017, le fils de Dwyer, Robert, s’est ouvert sur le suicide très public de son père et a révélé que Dwyer avait laissé à sa femme et à ses enfants une note chacun.

Dans une interview avec le journal britannique Daily Mail, Robert a expliqué: » Pour ma mère, c’était plus une explication de ce qu’il a fait et pourquoi il l’a fait dans l’affaire pour attirer l’attention sur l’injustice qui s’était produite.

» A peu près un récapitulatif de ce qu’ils avaient eu ensemble et combien il avait aimé sa vie avec elle.

» La mienne était une lettre de ce qu’il attendait de moi pour aller de l’avant et à quel point il était fier de moi et à quel point c’était difficile pour lui, mais il savait que c’était pour le mieux parce qu’il voulait montrer à quel point le système judiciaire avait mal tourné. ‘

La sœur de Robert n’a jamais partagé le contenu de sa lettre.

En 2010, Honest Man: The Life of R. Budd Dwyer – un long métrage documentaire sur la vie de Dwyer et son suicide – a été présenté en première au Carmel Art and Film Festival à Harrisburg, en Pennsylvanie, en présence de la famille du défunt politicien.