Qui était Brian ‘Le Colonel’ Robinson ?

BRIAN Robinson était l’une des principales figures du célèbre braquage de Brink’s-Mat en 1983.

Il a été emprisonné en 1984 pour son implication, dont il n’a reçu aucune partie de l’or. Mais que sait-on d’autre de lui ?

Robinson a été emprisonné pendant 16 ans en 1984 après son implication dans le braquage

Qui était Brian Robinson ?

Robinson était l’un des six voleurs armés impliqués dans le braquage de Brink’s-Mat en novembre 1983.

Le raid sur l’or de 26 millions de livres sterling de lingots d’or, de diamants et d’argent volé dans un entrepôt à Heathrow était l’un des plus importants de l’histoire britannique.

À cette époque, Robinson était un criminel de carrière de 40 ans qui avait purgé plusieurs peines de prison et figurait sur une liste du Flying Squad des 20 voleurs à main armée les plus prolifiques de Londres.

Leur transport de 26 millions de livres sterling vaut plus de 100 millions de livres sterling dans la devise actuelle.

Robinson vivait avec sa partenaire Jennifer et leurs deux jeunes fils dans un appartement HLM au moment du braquage.

Le frère de Jennifer, Tony Black, était agent de sécurité dans l’enceinte de Brink’s-Mat à Heathrow et a été soigné par Robinson.

L’ancien soldat Black a laissé le gang masqué entrer dans l’entrepôt juste après 6 h 30 ce matin de novembre alors que cinq gardes se préparaient à livrer 6 800 lingots d’or pour un vol vers l’Extrême-Orient.

La police a rapidement établi la relation entre Black et Robinson, qui a craqué sous l’interrogatoire.

Pourquoi Brian Robinson était-il connu sous le nom de Colonel ?

Robinson était connu sous le nom de colonel parce qu’il était considéré comme le chef du groupe qui a participé au braquage.

Un colonel dans l’armée est le grade militaire le plus élevé.

Robinson a été choisi lors d’un défilé d’identité par l’un des gardes de l’entrepôt comme le voleur désigné au tribunal comme le “Cool Boss”.

Quand Brian Robinson est-il mort ?

Il est décédé dans une maison de retraite à Kidbrooke, dans le sud-est de Londres, le 28 février 2021.

Il est mort le jour de son anniversaire, il venait d’avoir 78 ans.

Des personnes proches de lui ont suggéré qu’il était mort sans le sou, après que sa part de l’or ait été volée alors qu’il était derrière les barreaux.

Combien de temps Brian Robinson a-t-il passé en prison ?

Au Old Bailey en décembre 1984, lui et son complice Micky McAvoy ont été reconnus coupables de complot en vue de voler et emprisonnés pendant 25 ans.

Lui-même et McAvoy ont offert l’or à la police en échange de courtes peines de prison, mais ces suggestions ont été rejetées.

Robinson, tout comme son complice, a été libéré de prison en 2000 après avoir purgé une peine de 16 ans.