Qui était Bobby Eaton et quelle était la cause de sa mort ?

AVANT sa mort prématurée, Bobby Eaton était connu pour son travail dans des équipes de lutte en tant que lutteur professionnel.

Eaton a commencé à lutter à seulement 13 ans.

Robert Lee Eaton est né à Huntsville, Alabama, le 14 août 1958 Crédit : Le Club du chou-fleur

Qui était Bobby Eaton ?

Robert Lee Eaton est né à Huntsville, en Alabama, le 14 août 1958.

Il a commencé à lutter à l’âge de 13 ans et s’est ensuite entraîné avec Tojo Yamamoto pour devenir professionnel.

L’ancien grappler était célèbre pour son temps en tant que moitié de l’équipe d’étiquettes de The Midnight Express sous Jim Cornette.

Le duo a remporté d’innombrables titres à travers le monde et est devenu deux des plus grandes stars de la lutte.

Sous la direction de Cornette, Eaton a d’abord fait équipe avec Dennis Condrey, puis plus tard avec Stan Lane sous le nom de Midnight Express.

Il a également marqué avec d’autres noms légendaires tels que Arn Anderson, Koko B. Ware, Steve Keirn et William Regal.

Eaton a épousé Donna Dundee et le couple a eu trois enfants ensemble : Dustin, Dylan et Taryn.

Son fils Dylan est également lutteur professionnel.

L’épouse d’Eaton, Donna Dundee, est malheureusement décédée le 26 juin 2021 à l’âge de 62 ans.

Quand Bobby Eaton est-il mort ?

Bobby Eaton est décédé le 5 août 2021 également à l’âge de 62 ans.

C’est la sœur d’Eaton, Debbie Eaton Lewis, qui a confirmé sa mort sur Facebook ce matin – bien que la cause de son décès n’ait pas encore été révélée.

À côté d’une photo d’eux ensemble, elle a écrit : « Je n’ai jamais voulu avoir à publier ça, mais mon petit frère Beautiful Bobby Eaton est décédé hier soir. Quand je trouverai tous les détails, je les publierai.

Elle a ajouté : « Bobby était la personne la plus gentille et la plus aimante que vous ayez jamais rencontrée. Je l’aimais tellement et il va me manquer.

« S’il vous plaît, dites une prière pour ma nièce Taryn, elle l’a trouvé. Et elle vient de perdre sa mère il y a un peu plus d’un mois.

Quelle était la cause du décès de Bobby Eaton ?

Eaton a été hospitalisé le mois dernier après avoir subi une chute.

Le Hall of Famer se serait cassé plusieurs doigts et endommagé sa hanche lors de l’incident.

Sa cause directe de décès est encore inconnue.

Le lutteur d’AEW Frankie Kazarian a tweeté : « RIP Bobby Eaton. Un ami et un maître absolu du métier de la lutte professionnelle. Un homme dont j’espère qu’il obtiendra la reconnaissance qu’il mérite indéniablement.

« Ce fut un plaisir de vous connaître, de regarder et d’apprendre de vous. Notre industrie est un meilleur endroit grâce à vous. Godspeed monsieur. »

Une autre star d’AEW, Joey Janela, a tweeté: « RIP à la moitié de l’express de minuit et l’un des plus grands travailleurs de tous les temps » Beau » Bobby Eaton, condoléances à ses amis et à sa famille. «