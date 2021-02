Qui était Biggie Smalls alias Christopher Wallace et quand a-t-il été abattu? – Le soleil

L’artiste hip-hop le plus vénéré de New York, Notorious BIG, a été abattu en 1997 – mais sa mémoire se perpétue dans sa musique.

Son boeuf avec Tupac et sa rhétorique enflammée l’ont catapulté dans les annales du hip-hop – voici tout ce que vous devez savoir sur le regretté rappeur américain.

Qui était Notorious BIG?

Christopher Wallace est né à Brooklyn, New York, le 21 mai 1972.

Mieux connu sous ses noms de scène The Notorious BIG et Biggie Smalls, Christopher est toujours classé parmi les rappeurs les plus influents de tous les temps.

Notorious BIG a sorti son premier album, Ready to Die, en 1994 – et est rapidement devenu une figure centrale de la scène hip hop de la côte Est.

À l’époque, le hip-hop de la côte ouest était toujours dominant dans les charts grand public.

Notorious BIG est devenu fortement impliqué dans une querelle de hip-hop de la côte est-ouest. Tupac Shakur était également un acteur clé, du côté de la côte ouest.

Notorious BIG a épousé la chanteuse de R&B Faith Evans en août 1994, quelques semaines à peine après s’être rencontrée lors d’une séance photo de Bad Boy.

Le mariage mouvementé a été interrompu moins de trois ans plus tard, lorsque Notorious BIG a été abattu lors d’une fusillade au volant.

Un single hommage intitulé I’ll Be Missing You – sorti en 1997 par Puff Daddy, 112 ans et Faith – a remporté un Grammy Award.

Quand Notorious BIG est-il mort?

Notorious BIG a été abattu à Los Angeles le 9 mars 1997.

Spookily, son prochain album, intitulé Life After Death, devait sortir le 25 mars.

Il n’avait que 24 ans lorsqu’il a été tué et le meurtre n’est toujours pas résolu.

Le conducteur d’une Chevrolet Impala SS sombre, vêtu d’un costume et d’un nœud papillon, s’est garé aux côtés du SUV de Notorious BIG à un feu rouge à 12h45 et a commencé à tirer sur la voiture du rappeur.

Notorious BIG a été abattu quatre fois et est décédé à l’hôpital à 1 h 15.

À peine six mois plus tôt, Tupac avait été tué dans des circonstances très similaires.

Qu’est-il arrivé à la voiture de Notorious BIG? La voiture dans laquelle Notorious BIG a été mortellement abattu a été mise aux enchères, le vendeur du SUV BMW recherchant supposément 1,25 million de livres sterling. Le véhicule a été initialement acheté aux enchères par une inconnue en octobre 1997. Elle n’était pas au courant de sa sombre histoire et l’avait utilisée pour conduire sa famille de six personnes. Après la mort de Biggie, la police a remplacé les trous de balle du côté passager avant de vendre le véhicule.

Quel est le lien entre sa mort et P. Diddy?

De nouvelles révélations et déclarations de témoins indiquent que P. Diddy était la cible initiale du tireur et que Biggie a peut-être été tué par erreur.

Des documents du FBI ont révélé que Sean « Puffy » Combs, alias P. Diddy, avait reçu plusieurs menaces de mort et que son garde de sécurité avait confronté un homme qui s’était approché de la voiture de Combs quelques instants avant la fusillade.

Les deux rappeurs attendaient que des voitures viennent les chercher devant le Peterson Automotive Museum de Los Angeles après une after-party.

Les deux sont montés dans les sièges du passager avant de leurs SUV verts respectifs.

L’agent de sécurité de Combs a dit à son chauffeur d’allumer un feu rouge plutôt que de s’arrêter à un carrefour, sachant qu’ils n’auraient pas été en sécurité pour s’asseoir aux feux.

Le chauffeur de Biggie n’a cependant pas emboîté le pas et ils se sont assis aux lumières pendant environ une minute.

Le fait qu’il ait fallu une minute au tireur pour réussir le coup indique qu’il était hésitant, peut-être en raison d’une confusion d’identité.

Les proches de Biggie disent que si quelqu’un avait voulu le sortir, ils auraient pu le faire beaucoup plus facilement à tout autre moment car il sortait souvent en public sans sécurité, pour aller chercher de la nourriture, au cinéma ou même au centre commercial.

Le meurtre a-t-il été orchestré par le LAPD?

Un ancien agent du FBI dit qu’il a des preuves que le département de police de Los Angeles a orchestré le meurtre de Biggie.

Philip Carson prétend avoir des preuves contre deux flics « sales » et le LAPD pourrait maintenant faire face à un procès de 500 millions de dollars.

Il dit que les patrons ont mis fin à son enquête, mais lorsqu’il a pris sa retraite en 2016, il a emporté près de 3000 pages de documents sur l’affaire.

Carson a donné son témoignage aux cinéastes et un film sur l’affaire appelé City of Lies avec Johnny Depp sort sous peu.

Il a dit: « LAPD, tout le chemin jusqu’au très très f *** ing top, savait exactement ce qui se passait. »

Carson pense que Marion « Suge » Knight, l’ancien PDG de Death Row Records qui a signé des rappeurs comme le Dr Dre, Snoop Dogg et Tupac, a employé les flics du LAPD et leur a ordonné d’organiser le meurtre de Wallace.

Quel est le lien entre sa mort et Tupac?

En juin 1996, Tupac a sorti une chanson intitulée Hit ‘Em Up – affirmant qu’il avait eu des relations sexuelles avec Faith, qui était enceinte du deuxième enfant de Notorious BIG à l’époque.

À peine trois mois plus tard, Tupac a été abattu à plusieurs reprises lors d’une fusillade au volant à Las Vegas, le 7 septembre.

Il est décédé à l’hôpital le 13 septembre – et peu de temps après, les gens ont commencé à accuser Notorious BIG d’avoir quelque chose à voir avec ça.

Les deux meurtres restent non résolus et entourés de théories du complot.

Comment le nom de Notorious BIG a-t-il survécu après sa mort?

L’album double disque de Notorious BIG est sorti 16 jours après sa mort – et s’est hissé directement au premier rang des charts américains.

Il n’a atteint que 23 dans les charts UK Album.

Life After Death a été certifié Diamond en 2000, l’un des seuls albums hip hop à recevoir cette certification.

Deux autres albums sont sortis depuis sa mort et Notorious BIG a 17 millions de ventes aux États-Unis.

Duets – The Final Chapter a atteint la 13e place des charts britanniques en 2005.

Il a même eu un single britannique No1 en 2006 – neuf ans après sa mort – avec Nasty Girl.

Deux mois après avoir été abattu, il a eu un single britannique n ° 10 avec Hypnotize, suivi de Mo MOney Mo Problems, qui a atteint le n ° 6 en août 1997.