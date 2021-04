Les crimes commis par le financier Bernie Madoff, décédé mercredi, ont disparu des gros titres. Mais son plan de Ponzi, le plus important de l’histoire, a été l’une des plus grandes histoires financières de la dernière décennie.

Madoff, qui avait 82 ans, était autrefois considéré comme un sorcier de Wall Street. L’ancien président du marché boursier du Nasdaq était connu pour ses investissements qui donnaient à ses clients, qui comprenaient des célébrités et des organismes de bienfaisance, des rendements importants et inhabituellement stables.

Voici ce que vous devez savoir sur Madoff et son plan:

Qu’a fait Bernie Madoff?

Il s’est avéré que les rendements élevés de Madoff étaient en fait un stratagème de Ponzi, où les investissements réalisés par les nouveaux investisseurs ont payé les clients précédents de Madoff.

Comment Madoff s’est-il fait prendre?

Le plan a commencé à se défaire au milieu de la Grande Récession. Alors que les investisseurs affluaient pour retirer leur argent en 2008, Madoff n’avait pas les fonds nécessaires pour répondre au flot de demandes. Il a finalement parlé à ses fils, Mark et Andrew, de son arnaque. Ils ont contacté les autorités fédérales qui ont arrêté Madoff.

Qui a affecté le plan de Ponzi de Madoff?

Alors que la liste de clients de Madoff comprenait des sommités hollywoodiennes et des fonds financiers, il gérait également de l’argent pour des investisseurs ordinaires. Son arnaque a anéanti l’épargne-vie et les plans de retraite de nombreuses personnes, ce qui a obligé certains à retourner travailler ou à emménager avec des amis et de la famille.

Y a-t-il eu un procès?

Non. Madoff a plaidé coupable en 2009, affirmant qu’il dirigeait lui-même le stratagème de Ponzi. Il a été condamné à 150 ans de prison par le juge fédéral Denny Chin.