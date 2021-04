Les crimes commis par le financier Bernie Madoff, décédé mercredi, ont disparu des gros titres. Mais son plan de Ponzi, le plus important de l’histoire, a été l’une des plus grandes histoires financières de la dernière décennie.

Madoff, qui avait 82 ans, était autrefois considéré comme un sorcier de Wall Street. L’ancien président du marché boursier du Nasdaq était connu pour ses investissements qui donnaient à ses clients, qui comprenaient des célébrités et des organismes de bienfaisance, des rendements importants et inhabituellement stables.

Voici ce que vous devez savoir sur Madoff et son plan:

Qu’a fait Bernie Madoff?

Il s’est avéré que les rendements élevés de Madoff étaient en fait un stratagème de Ponzi, où les investissements réalisés par les nouveaux investisseurs ont payé les clients précédents de Madoff.

Comment Madoff s’est-il fait prendre?

Le plan a commencé à se défaire au milieu de la Grande Récession. Alors que les investisseurs affluaient pour retirer leur argent en 2008, Madoff n’avait pas les fonds nécessaires pour répondre au flot de demandes. Il a finalement parlé à ses fils, Mark et Andrew, de son arnaque. Ils ont contacté les autorités fédérales qui ont arrêté Madoff.

Combien d’argent Madoff a-t-il volé?

Au moment de l’arrestation de Madoff, de faux relevés de compte indiquaient aux clients qu’ils détenaient des avoirs d’une valeur de 60 milliards de dollars. Plus de 13 milliards de dollars sur environ 17,5 milliards de dollars investis par les investisseurs dans l’entreprise de Madoff ont été récupérés.

Qui a eu un impact sur le projet de Ponzi de Madoff?

La liste de clients de Madoff comprenait des sommités hollywoodiennes, telles que Steven Spielberg et Kevin Bacon. Il a également manipulé de l’argent pour des investisseurs ordinaires, et son arnaque a anéanti les plans d’épargne et de retraite de nombreuses personnes, ce qui a obligé certains à retourner travailler ou à emménager avec leurs amis et leur famille.

Y a-t-il eu un procès?

Non. Madoff a plaidé coupable en 2009, affirmant qu’il dirigeait lui-même le stratagème de Ponzi. Il a été condamné à 150 ans de prison par le juge fédéral Denny Chin.

Comment Bernie Madoff est-il mort?

Le Bureau fédéral des prisons a confirmé que l’homme de 82 ans était décédé de causes naturelles. L’année dernière, les avocats de Madoff ont déposé des documents judiciaires demandant sa libération de prison pendant la pandémie de COVID-19, affirmant qu’il avait souffert d’une maladie rénale en phase terminale et d’autres problèmes de santé chroniques. Cette demande a été refusée.

Qu’est-ce qu’un schéma de Ponzi?

Un stratagème de Ponzi se produit lorsqu’une personne prend de l’argent à des investisseurs pour un produit commercial frauduleux. Les investisseurs pensent que l’argent qui leur est remboursé est un revenu légitime provenant du produit commercial, mais il provient en fait d’investisseurs plus récents. Le schéma est structuré comme une pyramide.

Encore confus? Disons qu’une personne prend 500 $ à deux investisseurs de premier tour. Avec ces 1000 $ empochés, cette personne doit trouver un autre groupe d’investisseurs pour payer au moins 1000 $ combinés afin de rembourser les investisseurs initiaux et, espérons-le, de réaliser un profit. La réaction en chaîne continue de s’accroître en termes de personnes et d’argent investi.