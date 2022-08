Qui était Ayman al-Zawahiri ? | Le soleil

LE TERRORISTE NOTOIRE Ayman al-Zawahiri est décédé à l’âge de 71 ans.

Le chirurgien d’origine égyptienne était issu d’une riche famille d’érudits et de médecins de la classe moyenne.

Qui est Ayman al-Zawahiri ?

Ayman al-Zawahiri était le chef d’Al-Qaïda et faisait partie de l’équipe qui a orchestré les attentats du 11 septembre 2001.

Connu comme le bras droit d’Oussama ben Laden, il a passé près de 20 ans comme l’un des plus recherchés par le FBI avec une prime de 25 millions de dollars sur sa tête.

Né en 1951, al-Zawahiri s’est affilié à des organisations islamistes anti-establishment dans sa jeunesse, à la suite de l’exécution du révolutionnaire égyptien Sayyid Qutb.

Il a ensuite étudié la médecine à l’Université du Caire et a obtenu son diplôme en 1974.

Ayman al-Zawahiri a succédé à l’ancien chef d’Al-Qaïda Oussama ben Laden Crédit : AFP

Al-Zawahiri s’est marié au moins quatre fois.

Sa première femme et deux de leurs six enfants ont été tués lors d’une frappe aérienne en Afghanistan par les forces américaines, à la suite des attentats du 11 septembre.

Quelle est la cause du décès d’Ayman al-Zawahiri ?

Al-Zawahiri, 71 ans, a été tué le 31 juillet 2022, lors d’une frappe de drone tôt le matin autorisée par la Central Intelligence Agency des États-Unis.

Il se tenait sur le balcon d’un refuge à Kaboul, en Afghanistan, lorsque deux missiles Hellfire ont été tirés depuis un drone.

L’attaque a été autorisée par le président américain Joe Biden qui a déclaré : « À ceux du monde entier qui continuent de chercher à nuire aux États-Unis, écoutez-moi maintenant.

“Nous resterons toujours vigilants, et nous agirons, et nous ferons toujours ce qui est nécessaire pour assurer la sûreté et la sécurité des Américains chez eux et dans le monde.”

Quand Ayman al-Zawahiri est-il devenu le chef d’Al-Qaïda ?

Al-Zawahiri a travaillé comme ophtalmologiste avant de devenir le conseiller personnel et médecin de Ben Laden.

À la fin des années 90, Al-Zawahiri a fusionné la branche égyptienne du groupe islamiste Jihad avec Al-Qaïda.

En 2009, il est devenu le commandant en chef opérationnel et stratégique de l’organisation terroriste.

Il a pris le contrôle d’Al-Qaïda en 2011 après que l’ancien chef Ben Laden a été tué par balle lors d’un raid dramatique des forces spéciales américaines. Au Pakistan.

Il pourrait être remplacé par son gendre Abdal-Rahman al-Maghrebi.