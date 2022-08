Qui était Ayman al-Zawahiri, chef d’Al-Qaïda et successeur d’Oussama ben Laden

Les Américains le connaissaient comme le numéro 2 d’Al-Qaïda, l’adjoint à lunettes et à la barbe touffue d’Oussama ben Laden. Mais en réalité, c’est le cerveau et les mains ensanglantées d’Ayman al-Zawahiri qui ont guidé le mouvement terroriste le plus notoire au monde. Zawahiri, 71 ans, a été tué par les États-Unis, ont déclaré des responsables américains proches du dossier le 1er août. Aucun autre détail n’a été rendu public dans l’immédiat.

Zawahiri a dirigé son propre groupe militant et a été le pionnier d’une forme de terrorisme qui prônait des attaques spectaculaires et le massacre aveugle de civils. Lorsqu’il a officiellement fusionné son groupe avec al-Qaïda dans les années 1990, il a apporté ces tactiques ainsi qu’une vision élargie pour attaquer l’Occident.

C’est Zawahiri qui a postulé que vaincre «l’ennemi lointain» – les États-Unis – était un précurseur essentiel pour s’attaquer à «l’ennemi proche» d’Al-Qaïda, les régimes arabes pro-occidentaux qui faisaient obstacle au rêve du groupe d’unir tous Musulmans sous un califat mondial.

“Tuer des Américains et leurs alliés – civils et militaires – est un devoir individuel pour chaque musulman qui peut le faire dans tous les pays où il est possible de le faire”, a écrit Zawahiri dans un manifeste de 1998. Trois ans plus tard, il mettrait les mots en action en aidant à planifier les attentats du 11 septembre 2001 contre le World Trade Center et le Pentagone.

Bien que dépourvu du charisme personnel de Ben Laden, Zawahiri est devenu la force intellectuelle derrière bon nombre des plus grandes ambitions d’Al-Qaïda, y compris ses efforts apparemment infructueux pour acquérir des armes nucléaires et biologiques. Et, après le retrait forcé du groupe de sa base en Afghanistan au début de 2002, c’est en grande partie Zawahiri qui a dirigé la résurgence d’Al-Qaïda dans la région tribale anarchique de l’autre côté de la frontière pakistanaise, selon des observateurs de longue date du groupe terroriste.

Dans ses dernières années, Zawahiri a présidé Al-Qaïda à une époque de déclin, la plupart des personnalités fondatrices du groupe étant mortes ou cachées et le rôle de leadership de l’organisation étant mis au défi par des parvenus agressifs tels que l’État islamique.

Il est resté la figure de proue du groupe terroriste mais n’a pas réussi à empêcher l’éclatement du mouvement islamiste en Syrie et dans d’autres zones de conflit après 2011. Dit être en mauvaise santé, il est devenu connu pour ses longues disparitions de la vue du public, interrompues occasionnellement par la publication d’essais. , des livres et des sermons enregistrés sur vidéo qui présentaient un style typiquement sec et pédant qui semblait mal adapté à l’ère des médias sociaux.

“Zawahiri est l’idéologue d’Al-Qaïda, un homme de pensée plutôt qu’un homme d’action”, a déclaré Bruce Riedel, ancien expert en contre-terrorisme de la CIA et conseiller de quatre présidents américains, dans une interview en septembre. “Ses écrits sont lourds et parfois incroyablement ennuyeux.”

Alors que la deuxième décennie après le 11 septembre touchait à sa fin, la capacité de Zawahiri à façonner les événements ou à exercer un leadership au sein du mouvement djihadiste largement dispersé semblait de plus en plus mise en doute, a déclaré Riedel. “Il n’est pas la figure charismatique dont al-Qaïda a besoin”, a-t-il dit, “et je ne vois personne d’autre à l’horizon qui le serait.”

Le parcours de Zawahiri pour devenir l’un des terroristes les plus reconnus au monde a eu un début improbable dans une banlieue du Caire de la classe moyenne supérieure et diversifiée sur le plan religieux qui abritait de nombreuses familles égyptiennes parmi les plus accomplies.

Le père de Zawahiri, Mohammed Rabie al-Zawahiri, était professeur de pharmacologie et son grand-père maternel était président de l’Université du Caire. Au moment de la naissance de Zawahiri le 19 juin 1951, sa ville natale de Maadi comptait une importante population juive et comptait plus d’églises que de mosquées.

Jeune homme sérieux et doué pour les études, il fut très tôt influencé par l’un de ses oncles, Mahfouz Azzam, critique passionné du gouvernement laïc égyptien, et par les écrits de Sayyid Qutb, auteur et intellectuel égyptien devenu l’un des fondateurs de L’extrémisme islamiste du XXe siècle.

Selon un récit de Lawrence Wright dans son livre “The Looming Tower”, lauréat du prix Pulitzer, c’est l’exécution de Qutb par le gouvernement égyptien en 1966 qui a inspiré Zawahiri, alors âgé de 15 ans, à organiser un groupe de jeunes amis dans une cellule souterraine consacrée au renversement du gouvernement égyptien et à l’établissement d’une théocratie islamique. Le petit groupe d’adeptes de Zawahiri est finalement devenu une organisation connue sous le nom de Jamaat al-Jihad, ou le groupe Jihad.

Alors même que ses opinions politiques se durcissaient, Zawahiri poursuivait une carrière dans les arts de la guérison, obtenant un diplôme en médecine de l’Université du Caire et servant brièvement comme chirurgien de l’armée. Il a finalement ouvert un cabinet dans un duplex appartenant à ses parents et il a parfois soigné des patients dans une clinique du Caire parrainée par les Frères musulmans, un groupe d’opposition politique islamiste sunnite. Il a épousé Azza Nowair, la fille d’une famille égyptienne riche et politiquement connectée, et le couple aurait finalement un fils et cinq filles.

Alors qu’il travaillait à la clinique des Frères musulmans, Zawahiri a été invité à effectuer la première de nombreuses visites dans des camps de réfugiés le long de la frontière entre l’Afghanistan et le Pakistan. Là, il pansa les blessures des moudjahidines qui combattaient les Soviétiques en Afghanistan et croisa la route d’un jeune Saoudien charismatique, Ben Laden.

À l’époque, cependant, Zawahiri était préoccupé par la gestion de son propre mouvement révolutionnaire. Son groupe Jihad a lancé une série de complots au début des années 1980 pour assassiner des dirigeants égyptiens et a joué un rôle dans l’assassinat du président égyptien Anouar Sadate le 6 octobre 1981.

La répression massive du gouvernement qui a suivi a conduit Zawahiri en prison, ainsi que des centaines de ses partisans. Zawahiri a été libéré après avoir purgé une peine de trois ans, mais il affirmera plus tard dans un mémoire qu’il a été torturé pendant son emprisonnement, une expérience qui, selon lui, l’a rendu plus déterminé à détruire le gouvernement égyptien par la force.

Au cours de ses années de nomade après la prison, Zawahiri a voyagé fréquemment en Asie du Sud et a de plus en plus trouvé cause commune avec les moudjahidines et avec Ben Laden lui-même, qui en est venu à compter sur l’Égyptien comme médecin personnel. Le Saoudien souffrait d’hypotension artérielle et d’autres maladies chroniques et nécessitait de fréquentes perfusions de glucose. La fermeté de Zawahiri à apporter son aide face aux bombardements soviétiques en Afghanistan a cimenté la réputation du médecin parmi les moudjahidines, ainsi qu’une amitié de longue date avec Ben Laden.

Zawahiri a effectué au moins une visite aux États-Unis dans les années 1990, une brève visite des mosquées californiennes sous un nom d’emprunt pour collecter des fonds pour des organisations caritatives musulmanes apportant un soutien aux réfugiés afghans. Dans le même temps, il a continué à pousser ses partisans égyptiens vers des attaques plus importantes et plus spectaculaires chez eux, estimant que des tactiques aussi brutales attireraient l’attention des médias et étoufferaient les voix plus modérées qui prônaient la négociation et le compromis.

Alors qu’il vivait en Afghanistan en 1997, Zawahiri a aidé à planifier une attaque sauvage contre des touristes étrangers dans les célèbres ruines égyptiennes de Louxor, un déchaînement meurtrier de 45 minutes qui a coûté la vie à 62 personnes, dont des touristes japonais, une fillette britannique de 5 ans et quatre Guides touristiques égyptiens.

Les Égyptiens ordinaires ont été repoussés par le massacre et le soutien à Zawahiri et à son groupe Jihad s’est évaporé. Peu de temps après, Zawahiri a déclaré à ses partisans que les opérations en Égypte n’étaient plus possibles et que la bataille se déplaçait vers Israël et son principal allié, les États-Unis. Le groupe Jihad a officiellement fusionné avec al-Qaïda, plus grand et mieux financé, de Ben Laden, ou « la base ».

Zawahiri était un conseiller principal de Ben Laden au moment des premières attaques terroristes très médiatisées d’Al-Qaïda, les attentats à la bombe de 1998 contre les ambassades américaines dans les capitales du Kenya et de la Tanzanie qui ont tué des centaines de personnes. Trois ans plus tard, travaillant depuis la base d’Al-Qaïda en Afghanistan, il a aidé à superviser la planification de ce qui allait devenir l’un des attentats terroristes les plus audacieux de l’histoire : les frappes du 11 septembre à New York et à Washington.

Alors que les pirates de l’air du 11 septembre étaient envoyés pour commencer à s’entraîner dans les villes américaines, Zawahiri a été chargé de planifier des vagues d’attaques terroristes de suivi destinées à affaiblir davantage l’économie américaine et à se résoudre. Il a lancé un ambitieux programme d’armes biologiques, établissant un laboratoire en Afghanistan et envoyant des disciples à la recherche de scientifiques sympathiques ainsi que de souches mortelles de bactéries de l’anthrax.

Les responsables du renseignement américain pensent que les efforts de Zawahiri auraient bien pu réussir s’il n’avait pas manqué de temps. Quelques semaines après l’effondrement des tours du World Trade Center de New York, une campagne militaire soutenue par les États-Unis a chassé les alliés talibans d’Al-Qaïda du pouvoir en Afghanistan et forcé Zawahiri à abandonner son laboratoire d’armes biologiques.

Des bombardiers américains ont ciblé les bureaux et les domiciles des dirigeants d’Al-Qaïda, y compris l’enceinte où vivait Zawahiri. Sa femme a été piégée dans les décombres après l’effondrement du toit, mais elle aurait refusé d’être secourue de peur que les hommes ne la voient sans son voile. Elle a ensuite été retrouvée morte d’hypothermie.

Zawahiri s’est enfui avec Ben Laden dans la région tribale du Pakistan, où les deux hommes – maintenant avec des primes de 25 millions de dollars sur la tête – se sont cachés pour éviter d’être capturés. Bien qu’il n’y ait eu aucune observation confirmée de l’un ou l’autre homme au cours de la décennie suivante, la CIA a lancé au moins deux frappes de missiles à l’intérieur du Pakistan, en 2006 et 2008, qui auraient ciblé des bâtiments récemment occupés par l’Égyptien.

Malgré l’intense chasse à l’homme, Zawahiri a continué à faire des apparitions régulières dans des vidéos publiées sur des sites Web favorables à Al-Qaïda. Les responsables américains pensent qu’il a également continué à diriger de nombreuses opérations terroristes, notamment le siège de la Mosquée rouge à Islamabad, au Pakistan, en 2007, qui a fait plus de 100 morts.

Bien qu’il se soit parfois disputé avec de jeunes extrémistes à propos de tactiques – il a soutenu que les massacres de musulmans en Irak avaient sapé le soutien à al-Qaïda – il n’a jamais publiquement vacillé dans sa haine de l’Occident ou son soutien au djihad violent.

« Le monde entier est notre champ de bataille contre les cibles de la croisade sioniste », a-t-il déclaré dans une vidéo de février 2009. “Et ce n’est pas à l’ennemi de nous imposer le terrain, le lieu, l’heure et la manière dont nous combattons.”

La mort de Ben Laden en mai 2011 a propulsé Zawahiri au premier rang, un rôle pour lequel, rétrospectivement, il n’était peut-être pas idéal. L’Égyptien, avec son style sec et cérébral, n’a pas réussi à inspirer les djihadistes aussi puissamment que Ben Laden ou de jeunes dirigeants comme le Jordanien Abu Musab al-Zarqawi, fondateur de l’insurrection irakienne qui deviendra plus tard l’État islamique.

Après le début des soulèvements du printemps arabe, Zawahiri a cherché à affirmer son commandement sur la mosaïque de groupes islamistes dirigés localement luttant pour la domination en Syrie, en Irak et en Libye. Son effort finira par échouer.

Le principal affilié d’al-Qaïda en Syrie, initialement connu sous le nom de Front al-Nusra, a finalement choisi de se distancer de l’organisation mère, refusant d’accepter officiellement la marque al-Qaïda. L’autre grande faction, l’État islamique, a complètement rompu avec Zawahiri et s’est attiré une dénonciation publique de sa part.

Au cours de la décennie qui a suivi, les partisans des deux groupes se sont battus en duel sur la stratégie, la tactique et même les croyances de base, mais ont rarement, voire jamais, regardé Zawahiri pour obtenir des conseils ou la résolution de leurs différends.

En 2020, Zawahiri était devenu de plus en plus distant, se contentant d’écrire des livres et des essais et n’apparaissant que rarement en vidéo. En septembre 2021, un site Internet pro-Al-Qaïda a publié une nouvelle vidéo dans laquelle le vieillissant Zawahiri s’exprimait pendant une heure et, comme pour repousser les rumeurs de sa mort, faisait des références pointues à des événements d’actualité récents.

Mais Zawahiri n’a fait aucune mention du 20e anniversaire des attentats du 11 septembre, ni de la prise de contrôle par les talibans de l’Afghanistan en août, juste un mois avant la diffusion de la vidéo. Il a cependant profité de l’occasion pour ressusciter sa rhétorique enflammée du passé, appelant une fois de plus à un renouvellement des campagnes violentes d’Al-Qaïda contre des ennemis partout.

“Tout comme ils se sont réunis de tous les coins du monde pour nous combattre”, a-t-il déclaré dans la vidéo, “nous devons les frapper durement partout.”