Qui était Amanada Calo ?

UNE FEMME et son mari ont été retrouvés morts dans une voiture garée le 24 janvier, suite à un meurtre-suicide apparent.

La famille d’Amanda Calo, 31 ans, a déclaré qu’elle était sur le point de quitter son compagnon au moment de sa mort.

Qui était Amanda Calo ?

La police de Chicago a confirmé qu’à 13h40 le 24 janvier, un piéton a découvert deux corps sur le bloc 11000 de South Avenue E.

L’une des personnes décédées a ensuite été identifiée comme institutrice locale et mère de deux Amanda Calo.

Sa marraine et conseillère municipale au cœur brisé, Susan Sadlowski-Garza, l’a décrite comme la « jeune femme la plus étonnante ».

« Elle a aidé à encadrer des enfants sur la mauvaise voie », a-t-elle déclaré.

Selon ses proches, Mme Calo a enseigné à la Matthew Gallistel Learning Academy et a travaillé dans des programmes parascolaires, des jardins communautaires et le groupe de prévention de la violence Safe Kids Chicago.

La directrice de l’école, Kimberly Nelson, a publié une déclaration après sa mort.

« Nos pensées vont à la famille de Mme Alvarez pendant cette période difficile », a-t-elle déclaré.

« Nous sommes tellement attristés par cette perte et ferons tout notre possible pour vous aider, vous et votre enfant, pendant cette période extrêmement difficile. »

Qu’est-il arrivé à Amanda Calo ?

La police d’État a confirmé qu’Amanda et son mari Antonio sont décédés des suites de blessures par balle à la tête.

La mort d’Amanda a depuis été qualifiée d’homicide, tandis que la cause du décès de son mari a été considérée comme auto-infligée, selon le bureau du médecin légiste du comté de Cook.

Une arme à feu a également été retrouvée sur les lieux, a déclaré la police de Chicago, ajoutant qu’elle ne recherchait aucun autre suspect.

Qui était Antonio Alvarez ?

Les autorités ont également confirmé que la victime Antonio Alverez était un vétéran de trois ans de la police de l’État de l’Illinois.

Ils pensent qu’il se serait suicidé avant la vie de sa femme Amanda.

Bien qu’ils soient mariés, le couple traversait des problèmes relationnels et était séparé, ont déclaré des membres de la famille à ABC7.

Le couple laisse derrière lui deux jeunes enfants, un fils de 4 ans et une fille de 1 an.

Le 25 janvier, une page GoFundMe a été créée à la mémoire d’Amanda Calo et pour soutenir sa famille.

Au moment d’écrire ces lignes, il a recueilli plus de 88 000 $.