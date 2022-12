Qui était Alistair Wilson et que lui est-il arrivé ?

La mort d’ALISTAIR Wilson en 2004 a été décrite comme l’un des crimes non résolus les plus notoires de Grande-Bretagne.

Mais qui était Alistair Wilson ? Que lui est-il arrivé et qui a été accusé de son meurtre ?

Alistair Wilson était chez lui avec sa famille à Nairn, en Écosse, lorsqu’il a été abattu

Qui était Alistair Wilson ?

Wilson était un banquier qui vivait à Nairn, en Écosse, avec sa femme Veronica et ses deux jeunes enfants.

Son meurtre a provoqué l’une des plus grandes enquêtes jamais menées en Écosse.

Il était directeur commercial dans une succursale locale de la Bank of Scotland au moment de sa mort.

Wilson est le sujet de Murder on the Doorstep de Channel 5: Who Killed Alistair Wilson?

Qu’est-il arrivé à Alistair Wilson ?

Wilson était à la maison avec sa famille le 28 novembre 2004 et s’attendait à l’arrivée imminente d’amis.

L’épouse de Wilson, Veronica, a répondu à la porte à un homme qui a demandé Alistair par son nom.

Alistair est descendu pour parler à l’homme, qui lui a tendu une enveloppe avec le nom “Paul” dessus. Cependant, il était vide.

Wilson est retourné chez lui pour parler à sa femme de ce qui venait de se passer, mais quand il est retourné dehors pour parler à l’homme, il a été abattu au moins trois fois et est mort peu de temps après.

Le tueur a disparu dans la nuit et n’a pas encore été capturé.

Qui est accusé du meurtre d’Alistair Wilson ?

Personne n’a été accusé du meurtre de Wilson, mais la police enquête toujours sur le crime.

Ils essaient également de déterminer un mobile potentiel derrière son meurtre et pensent qu’ils pourraient être sur le point d’en trouver un.

Ce que l’on sait, c’est que le meurtre a eu lieu à peu près au moment d’une interdiction de fumer imminente dans les pubs écossais.

Le pub en face de sa maison, The Havelock Hotel, avait récemment construit une terrasse dans le parking du pub sans permis de construire.

Lorsqu’ils ont demandé l’autorisation, Wilson s’est opposé en raison du bruit et des perturbations qu’il pensait que cela causerait.

La terrasse a été payée et construite par des habitants, dont certains auraient été mécontents des réserves de Wilson.

Le propriétaire des pubs de l’époque, Andy Burnett, a été l’une des dernières personnes à l’avoir vu vivant et assiste la police en tant que témoin clé. Ce n’est pas un suspect.