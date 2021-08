AUGUSTO Falcon était l’un des plus grands trafiquants de drogue des années 1980.

Il était marié et avait des enfants avant que sa vie de famille ne subisse une terrible tragédie.

Netflix

Augusto « Willy » Falcon et Salvador « Sal » Magluta[/caption]

De quoi parle Cocaine Cowboys : Les rois de Miami ?

Quinze ans après la sortie de son film culte Cocaine Cowboys, vient le réalisateur Billy Corben Cocaine Cowboys : les rois de Miami, une saga en six parties sur les trafiquants du sud de la Floride inculpés dans l’une des plus grandes affaires de drogue de l’histoire des États-Unis.

Considérés comme les principaux distributeurs américains de deux des plus grands cartels de Colombie, les exilés cubains Augusto « Willy » Falcon et Salvador « Sal » Magluta ont été accusés d’avoir introduit en contrebande plus de 75 tonnes de cocaïne aux États-Unis dans les années 1980.

Les amis du lycée ont construit un empire réputé de 2 milliards de dollars qui a fait de Willy et Sal, alias « Los Muchachos », deux des plus grandes célébrités de Miami.

« Les procureurs fédéraux ont déclaré précédemment que, dans leur apogée, Augusto Falcon et Salvador Magluta contrôlaient le plus grand réseau de trafic de drogue de la côte est et l’un des cinq plus grands au monde », Jim Shedd, porte-parole à Miami de la Drug Enforcement Administration. a déclaré à AP en 1993.

Au moment de leurs arrestations en octobre 1991, les autorités fédérales ont identifié 2,1 milliards de dollars d’actifs que les hommes contrôlaient dans les comtés de Dade et de Monroe.

Qui était Alina, la femme d’Augusto Falcon ?

Alina Falcon est née Alina Rossique.

Augusto et Alina se seraient mariés en 1977 selon MyHeritage.com.

Le couple a eu trois enfants ensemble : Aileen Martinez, Jessica Falcon et William Falcon.

Alina a été abattue à plusieurs reprises au visage et tuée alors qu’elle quittait un salon de beauté Coral Gables en août 1992. Elle est décédée presque instantanément, a déclaré la police,

Le porte-parole de la police, Don Blocker, a déclaré qu’il n’y avait aucune preuve qu’il s’agissait de quelque chose d’autre que de la violence de rue aléatoire et plusieurs suspects ont été arrêtés, dont Charles Israel Cheatham, Raymond Smith et un jeune de 15 ans.

« Cela fait l’objet d’une enquête par les autorités compétentes », disait Dan Gelber, un porte-parole des autorités fédérales à l’époque.

Elle avait 33 ans au moment de sa mort.

Quand est-ce que Cocaine Cowboys : The Kings of Miami sort-il ? ?

Cocaine Cowboys: The Kings of Miami sortira sur Netflix le 4 août 2021 à 8h.





Il y aura six épisodes à regarder en même temps.

La série est réalisée et produite par Billy Corben.

Netflix regorge de véritables documentaires policiers pour votre plaisir.