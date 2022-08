Qui était Alastair Little ? | Le soleil

CHEF Alastair Little était connu comme le “parrain de la cuisine britannique” et une figure de proue de la cuisine moderne.

Il est décédé à l’âge de 72 ans le 3 août 2022.

Qui était Alastair Little ?

Little est né à Colne, Lancashire en 1950.

Son obsession pour la nourriture a commencé après avoir été envoyé dans un internat à l’âge de 11 ans, où la nourriture de mauvaise qualité lui a fait manquer des repas faits maison avec sa famille.

Il a ensuite étudié l’anthropologie sociale et l’archéologie au Downing College de Cambridge, où il a découvert le premier livre de cuisine de Julia Child, Mastering The Art Of French Cooking.

Après avoir obtenu son diplôme en 1972, il s’installe à Londres où il obtient son premier emploi en tant que chef.

Le chef Alastair Little devant son restaurant de Frith Street, Soho Crédit : Times Newspapers Ltd

Little a épousé sa première femme Kirsten Pedersen en 1984, après neuf ans, le couple a divorcé avec deux enfants.

Il a eu un troisième enfant avec sa deuxième épouse Sharon, qu’il a épousée en 2000.

Quelle est la cause du décès d’Alastair Little ?

Little est décédé en Australie le 3 août 2022, à l’âge de 72 ans.

Les circonstances de sa mort restent floues.

Le restaurateur Jeremy Lee a rendu hommage au défunt chef sur Instagram le 3 août 2022, il a écrit : « Voilà un grand homme,

Little était un parrain de la cuisine britannique moderne et un champion de la simplicité. Sa cuisine était tout simplement incroyable.

Dans quels restaurants travaillait Alastair Little ?

Petite cuisine britannique révolutionnée, privilégiant des plats simples à base de produits frais.

En 1981, il débute au restaurant français L’Escargot à Soho.

Il a ouvert l’un des premiers restaurants éponymes en Grande-Bretagne sur Frith Street à Soho en 1985.

Little est devenu connu pour briser les traditions gastronomiques, notamment en supprimant les nappes, en optant pour des serviettes en papier et en se débarrassant des frais de service.

Cette décision risquée a porté ses fruits lorsqu’il a été nommé restaurant de l’année par le Times en 1993.

Dix ans plus tard, il ouvre un deuxième restaurant sous le même nom à Notting Hill, dans l’ouest de Londres.

Le restaurant a finalement fermé en 2003, avec la fermeture du site original de Frith Street en 2009.

Alastair a déménagé en Australie avec sa deuxième épouse en 2017 où ils ont ouvert un restaurant éphémère à Sydney appelé Little Bistro.

En 2019, le couple a lancé un service de livraison à domicile à Londres appelé By Alastair Little.