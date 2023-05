Qui était à la soirée Checkers de Boris Johnson ? Le camp de Boris panique face aux dernières affirmations du Partygate

Inscrivez-vous à l’e-mail View from Westminster pour une analyse d’experts directement dans votre boîte de réception Recevez gratuitement notre e-mail View from Westminster

Le camp de Boris Johnson est en mode panique face à de nouvelles allégations d’éventuelles infractions aux règles à Checkers pendant Covid, provoquant le limogeage des avocats de l’ancien Premier ministre et une fustigation publique du gouvernement de Rishi Sunak.

La dernière fureur porte sur des allégations selon lesquelles jusqu’à une douzaine de rassemblements à Checkers et No 10 ont eu lieu pendant le verrouillage après que de nouveaux détails ont été transmis à la police par le Cabinet Office.

Il y a maintenant des spéculations fiévreuses sur qui aurait pu être aux rassemblements présumés, y compris les plus proches associés de M. Johnson et de sa femme Carrie.

Parmi les personnes connues pour être des amis du couple figurent le journaliste Alex Wickham, l’ancien conseiller de Johnson Henry Newman et le porte-parole de longue date Ross Kempsell – qui serait le partenaire de tennis de l’ex-PM et qui serait en lice pour une pairie dans sa liste d’honneurs de démission. Tous trois ont été approchés par L’indépendant.

Dans une intrigue digne de la scène, les rassemblements ont été mis en évidence par les propres avocats de M. Johnson nommés par le gouvernement qui parcouraient les journaux de l’ancien Premier ministre en vue de la prochaine enquête sur Covid. Les nouvelles demandes sont actuellement évaluées par la police de Scotland Yard et de Thames Valley.

LR: Alex Wickham, Henry Newman et Ross Kempsell – Ceux connus pour être amis avec Boris et Carrie Johnson (Bloomberg/BBC/Chris James/YouTube)

M. Johnson, qui a limogé son équipe juridique sur place, serait à la fois « furieux » et « désespéré » d’avoir été entraîné dans de nouvelles questions sur Partygate – et ne pense pas avoir fait quoi que ce soit de mal, selon une source. Un autre ami a déclaré que l’ancien Premier ministre était en colère et inquiet que le Cabinet Office transmette des preuves à la police.

La dispute a déclenché un jeu de devinettes à Westminster pour savoir qui aurait pu rendre visite à M. Johnson au manoir de grâce et de faveur du Buckinghamshire entre juin 2020 et mai 2021 – les dates étant examinées par la police.

Cela soulève également un nouvel examen des proches de M. Johnson et de sa femme Carrie qui ont peut-être été invités à la maison près d’Aylesbury pendant la période en question.

Les journaux transmis aux responsables du Cabinet Office révèlent des visites de la famille et des amis à Checkers pendant la pandémie, selon Les temps, qui a d’abord rapporté l’histoire.

(Getty/L’Indépendant)

La sœur de l’ancien Premier ministre, Rachel Johnson, a suggéré qu’elle se soit rendue pendant la pandémie de Covid – déclarant à LBC cette semaine que « pour autant que je sache, toutes les règles ont été suivies chaque fois que je suis allé à Chequers ».

Mais elle n’a pas précisé quand elle était là et quel genre de rassemblements auraient pu avoir lieu pendant les périodes de bordures de Covid.

Le député conservateur Jacob Rees-Mogg, un loyaliste de Johnson, a déclaré à GB News qu’il avait visité Checkers avec sa famille pendant la pandémie, mais que la réunion était « entièrement conforme aux règles ».

Il a déclaré: «J’y ai été invité avec mes enfants, tout à fait dans le respect des règles. Un autre haut ministre du gouvernement allait venir mais le Premier ministre l’a annulé parce que vous n’étiez autorisé à avoir qu’une seule famille présente à ce moment-là.

Boris Johnson et Rachel Johnson (PENNSYLVANIE)

M. Rees-Mogg a également révélé qu’un match de cricket avait eu lieu. « Je dirais aussi qu’un de mes enfants après le déjeuner a renversé le Premier ministre et lui a enlevé le moignon du milieu, mais ce serait de la vantardise. »

Checkers a été le théâtre de nombreuses réunions importantes organisées par les premiers ministres. En juillet 2020, M. Johnson a profité d’un dîner là-bas pour demander à Allegra Stratton, alors conseillère au Trésor, de se joindre à elle en tant qu’attachée de presse, selon le Courrier quotidien.

Boris et Carrie Johnson ont passé une grande partie du premier verrouillage à Checkers (Getty)

Et l’ancien président de la BBC, Richard Sharp, a confirmé qu’il avait dîné avec M. Johnson et son cousin éloigné Sam Blyth à Checkers en mai 2021, après avoir été confirmé comme le choix du gouvernement pour le rôle principal du diffuseur.

L’Angleterre était en lock-out national entre fin mars et juin 2020. En juin, les gens ont été autorisés à se réunir à l’extérieur en groupes de six personnes maximum, et en juillet, les entreprises hôtelières ont été rouvertes et les rassemblements jusqu’à 30 personnes étaient légalement autorisés.

En septembre, des restrictions ont été réimposées et la « règle des six » s’est de nouveau appliquée avant un nouvel assouplissement sur une base régionale à trois niveaux. En novembre, un deuxième verrouillage national a été imposé et les gens ont été interdits de rencontrer ceux qui ne se trouvaient pas dans leur « bulle de soutien ».

En décembre, un autre système à plusieurs niveaux a été réintroduit, avant un autre verrouillage national en janvier 2021 qui permettait aux gens de se rencontrer uniquement sous des bulles de soutien.

En mars 2021, l’Angleterre a entamé une sortie progressive du verrouillage, en commençant par des rassemblements de la «règle des six» en mars avant que toutes les limites sur les contacts sociaux ne soient levées en juillet.

M. Johnson a également utilisé Checkers pour récupérer après avoir été hospitalisé alors qu’il était gravement malade de Covid en avril 2020. Il est apparu plus tard lors du scandale Partygate que Carrie Johnson avait été basée à Checkers pendant le premier verrouillage de mars 2020.

Le Premier ministre a également «fait la navette» vers le n ° 10 pendant la période du 16 au 27 mars 2020. Downing Street a insisté sur le fait que toutes les règles étaient respectées, malgré les conseils contre les déplacements vers les résidences secondaires.

Les alliés de Boris Johnson furieux contre Rishi Sunak à propos du dossier du gouvernement remis à la police (Archives PA)

L’ancien conseiller Dominic Cummings a précédemment suggéré que l’enquête Partygate aurait dû porter sur Chequers. Demandé par Untroupeau s’il y avait des fêtes au manoir de campagne, il disait: « Alors les gens disent. »

Dans le dossier, le porte-parole de M. Johnson a rejeté les nouvelles allégations de rassemblements comme « totalement fausses » et a déclaré que les responsables du Cabinet Office avaient décidé de faire « des suggestions infondées à la fois à la police et au comité des privilèges ».

L’ancien Premier ministre a accusé des responsables gouvernementaux d’avoir fait des affirmations « bizarres et inacceptables », ce qui a conduit le numéro 10 à nier que M. Johnson ait été victime d’un « accord à motivation politique » – ajoutant qu’aucun ministre n’était impliqué dans la sanction du dossier.

Parallèlement à tout cela, le comité des privilèges interpartis examine toujours si M. Johnson a induit le Parlement en erreur et, dans l’affirmative, quelle sanction serait appropriée.

Il a suspendu ses conclusions pour examiner les développements de cette semaine, mais il est entendu que les députés pensent qu’il est sûr de poursuivre son rapport, ne retardant que les choses « d’une semaine ou deux ».