Qui était à la fête de Noël du QG conservateur pendant le verrouillage de Covid ?

Une nouvelle vidéo Partygate qui montre des responsables conservateurs dansant, plaisantant et buvant pendant le verrouillage a forcé des milliers de personnes à travers le Royaume-Uni à revivre des souvenirs déchirants des sacrifices qu’ils ont faits pendant le verrouillage.

Michael Gove s’est excusé et a déclaré que leurs actions étaient « indéfendables », mais il a refusé de soutenir les appels pour que certains des participants perdent les honneurs qui leur ont été accordés par Boris Johnson, qui a été reconnu coupable d’avoir induit le Parlement en erreur dans le scandale du Partygate.

Quelques heures avant l’événement au siège du parti conservateur le 14 décembre 2020, organisé par l’équipe de campagne du maire de Londres de Shaun Bailey, le secrétaire à la santé de l’époque, Matt Hancock, a annoncé que Londres allait passer à des restrictions Covid plus strictes de niveau 3.

Ici, nous regardons certains de ceux qui étaient à la fête.

Shaun Bailey

Lord Bailey était le candidat du parti à la mairie de Londres lorsque la fête anti-confinement a eu lieu. Il est entendu que la vidéo a été filmée peu de temps après son départ de l’événement. Mais il a été photographié, debout au milieu d’un groupe, vêtu d’une chemise blanche et souriant, alors que ses collègues posent avec des lunettes à la main.

Ben Maillet

On peut voir Ben Mallet portant des bretelles festives, une cravate bleu marine et tenant un verre de vin dans la vidéo et sur la photo qui avait d’abord circulé. Il est considéré comme un ami proche de Carrie Johnson et a également dirigé la campagne à la mairie de Zac Goldmith. Mallet dirige maintenant la campagne à la mairie de Mozammel Hossain à Londres.

Jack Smith et Malin Bogue

Smith a été photographié dans un pull festif et un pantalon vert dansant avec Malin Bogue, qui portait une robe trapèze rouge, sur la chanson Fairytale of New York des Pogues.

Le couple s’est tour à tour tournoyé en riant, tout en dansant devant une pancarte indiquant: « Veuillez garder vos distances. » Le couple dansait si frénétiquement qu’ils renversèrent des verres à vin en se cognant accidentellement contre une table.

Smith est un assistant parlementaire du ministre conservateur de l’énergie, Graham Stuart.

Bogue est la fille d’un riche homme d’affaires de San Francisco. Elle a travaillé sur la campagne à la direction de Johnson pour remplacer Theresa May en tant que leader en 2019. Alors qu’elle s’est portée volontaire pour travailler pour la campagne de Johnson, il a été révélé qu’elle était payée par Sanjeev Gupta, l’industriel dont les pratiques mettaient en danger 5 000 emplois au Royaume-Uni. Elle travaille maintenant pour le cabinet de lobbying Stonehaven en tant que consultante senior.