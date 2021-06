Qui étaient les quatre derniers de Tayshia Adams et avec qui s’est-elle retrouvée?

Alors que nous accueillons Tayshia Adams dans son concert de co-animation de Bachelorette, revenons sur la fin de sa recherche de l’amour.

Tayshia essayé de trouver l’amour sur trois tours de la franchise The Bachelor, mais cela a-t-il fonctionné?

Quand Tayshia Adams est-elle devenue la Bachelorette ?

Dans l’épisode du 17 novembre de La bachelorette, les prétendants ont été ébranlés Claire a décidé qu’elle préférait être avec Dale plutôt que de continuer à sortir avec les autres hommes, et les producteurs ont taquiné l’entrée de Tayshia.

Chris Harrison dit à Clare en sanglotant: « Le chemin sur lequel nous sommes, cela ne se termine bien pour personne. Vous venez de faire exploser The Bachelorette. »

Elle lui dit alors: « Je viens d’attendre si longtemps pour ça. »

Chris Harrison dit au groupe de prétendants qui cherchent à impressionner Clare : « Nous n’avons jamais eu affaire à quelque chose comme ça. »

C’est alors que la vidéo montre Tayshia sortant d’une piscine dans un bikini rouge flamboyant.

Nous hebdomadaire a semblé confirmer en août comment Tayshia Adams a été recrutée pour remplacer Clare, qui a été nommée The Bachelorette en mars.

Chris dit aux prétendants restants qui « souhaitent rester » qu’ils vont avoir une autre surprise.

On voit ensuite Tayshia sortir de la limousine dans une magnifique robe en cuivre à paillettes alors qu’elle reprend la saison.

Qui sont les quatre derniers choix de Tayshia ?

Après avoir repris les prétendants de Clare et ajouté quelques nouveaux hommes au mélange, Les quatre premiers de Tayshia ont été: Ben Smith, Zac Clark, Brendan Morais, et Salle Ivan.

Ben Smith

Ben Smith, qui vit à Venice, en Californie, est un vétéran militaire qui a servi dans l’armée et est devenu un Ranger.

Smith est entraîneur au Deuce Gym et agit également en tant que coach nutritionnel. Il a un profil sur la page YouTube du gymnase dans lequel il parle de ses antécédents, de sa préparation pour faire partie du gymnase et de la façon dont c’est devenu une partie si importante de sa vie.

Zac Clark

En 2017, Zac C. a cofondé un programme de récupération, Release Recovery, après avoir mis ses propres jours de fête derrière lui.

Il recherche une femme indépendante qui connaît sa valeur car « la force et la confiance sont incroyablement sexy pour lui » et « trouver une femme dont la vie entière n’est pas enveloppée dans leur relation est la clé ».

Selon un tweet écrit par Reality Steve, Zac a déjà été marié une fois.

Brendan Morais

Le père de Brendan est décédé quand il était très jeune et il a dit être très proche de sa famille.

Bien qu’il ait brièvement vécu à Los Angeles, Brendan est rentré chez lui dans le Massachusetts pour se rapprocher de ses proches et travailler pour son entreprise familiale de couverture.

Salle Ivan

Selon la biographie d’Ivan Bachelorette, le jeune homme de 28 ans est un ingénieur aéronautique qui construit des jets pour l’armée américaine à Dallas, au Texas.

Le profil dit également qu’il est proche de sa mère et qu’il adore sa cuisine philippine.

Sa biographie indique également qu’il recherche quelqu’un qui est « non seulement beau et stimulant, mais aussi intelligent et ambitieux ».

Avec qui finit-elle ?

Après avoir rencontré les familles de ses quatre finalistes lors de leurs pseudo dates de ville natale, en raison de la pandémie, Tayshia avait l’impression d’avoir trouvé celui-là.

À la fin, Tayshia a choisi le favori Zac Clark pour passer le reste de sa vie et il a rendu la pareille en se mettant sur un genou.

« Je suis venu ici parce que je devais vous rencontrer. Et je suis venu ici parce que j’étais censé tomber amoureux de toi. Je t’aime parce que tu crois en moi.

L’enterrement de vie de jeune fille a répondu: «Je ne savais pas si trouver le véritable amour était possible. Je sais que je t’ai dit que je t’aime, mais c’est plus que ça.

« Tu m’as montré que je méritais un amour avec un homme qui ne s’enfuira pas. »

Les deux n’ont pas encore choisi de date de mariage mais profitent vivant ensemble à New York.

En mai, Tayshia ouvert à Cosmopolitan sur le statut de sa relation avec Zac en disant: « C’est comme une soirée pyjama avec votre meilleur ami, bien sûr. New York a été une telle joie à vivre. »

« C’est tellement différent de vivre là-bas que de visiter. C’est un autre type de magie. C’est amusant. »

Zac a Instagram, mais fait surtout profil bas sur les réseaux sociaux.

Qu’est-il arrivé à Clare Crawley ?

Claire Crawley a quitté La Bachelorette après avoir filmé 12 jours de sa saison alors qu’elle tombe amoureuse de ex-compétiteur NFL Dale Moss.

Dale s’est agenouillé et a proposé à Clare – qui a dit oui – un énorme cierge magique en diamant Neil Lane.

Après avoir quitté leur complexe de Palm Springs ensemble, les fiancés ont tourné des images intimes cuisinant ensemble quatre jours plus tard.

Selon certaines informations, l’équipe de production « a réalisé qu’elle avait un problème entre les mains » lorsque des étincelles ont jailli entre les deux.

Discuter de la fureur, Réalité Steve a affirmé que les producteurs « ont adopté » la chimie de Clare avec Dale pour l’utiliser comme « grande tournure » de cette saison à la lumière de la pandémie de coronavirus limitant le spectacle à un seul endroit.

Le blogueur a déclaré: « Cela allait être une saison différente, presque ennuyeuse, dès le départ en raison de COVID, d’un seul endroit, pas de voyage, etc. »

« Donc, au lieu de combattre Clare à ce sujet, ils l’ont adopté, et ils l’utilisent comme leur grand » twist « cette saison. »

Bien que la rumeur ait couru depuis des mois, le 17 novembre était la première fois que ABC confirmait Clare étaient Dale sont fiancés .

Cependant, comme la plupart des relations de franchise Bachelor semblent disparaître de nos jours, Clare et Dale se sont séparés quelques mois plus tard.

En janvier, il a été confirmé que les tourtereaux se sont séparés lorsqu’ils ont réalisé qu’ils « n’étaient pas d’accord sur beaucoup de choses à long terme ».

Mais la rupture n’a pas tenu, Clare et Dale se sont retrouvés en quelques mois et travaillent sur leur relation et ralentissent les choses cette fois-ci.