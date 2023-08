Qui étaient les parents de Phil Spencer et que leur est-il arrivé ?

L’animateur de LOCATION, LOCATION, LOCATION, Phil Spencer, a parlé de la triste mort de ses deux parents.

Le présentateur de télévision a perdu sa mère et son père après un accident de la route en août 2023.

Instagram

Qui étaient les parents de Phil Spencer, Richard et Anne ?

Les parents de Phil s’appelaient Richard et Anne, bien que son père s’appelât David.

Ils étaient les parents de Phil et de ses trois frères et sœurs, Robert, Caryn et Helen, et les grands-parents de huit petits-enfants.

Richard travaillait comme agriculteur et dirigeait une maison de vacances près de leur maison à Littlebourne, près de Canterbury, dans le Kent, avant de la transmettre à son fils Robert.

Le père de Phil a fréquenté Uppingham, la meilleure école publique de Rutland, dans son enfance.

Phil et son frère Robert continueraient à fréquenter la même école, le chef Rick Stein et l’acteur Stephen Fry étant également d’anciens élèves.

Richard avait 89 ans et Anne en avait 82 lorsqu’ils sont décédés le vendredi 18 août 2023.

Qu’est-il arrivé à Richard et Anne Spencer ?

Richard et Anne sont morts après avoir été impliqués dans un accident de voiture.

Le couple était en route pour déjeuner dans un pub local lorsque leur véhicule a eu des ennuis.

Leur voiture s’est retrouvée dans un affluent peu profond qui traverse leur domaine après avoir quitté la route d’accès.

Des voisins ont vu la police et les pompiers se précipiter sur les lieux et une ambulance aérienne est arrivée plus tard.

Richard et Anne ont tous deux été sortis de la voiture et emmenés à l’hôpital.

Richard a été déclaré mort à son arrivée à l’hôpital et Anne est décédée peu de temps après.

Une femme dans la soixantaine était également dans la voiture avec le couple et a subi des blessures mineures.

Qu’a dit Phil Spencer à propos de ses parents ?

Peu de temps après l’annonce de la mort de ses parents, Phil s’est rendu sur les réseaux sociaux pour rendre hommage à Richard et Anne et donner à ses abonnés plus d’informations sur ce qui leur est arrivé.

Il a révélé que sa famille « essayait de garder le fait que maman et papa allaient ensemble et qu’aucun des deux n’aurait jamais à pleurer la perte de l’autre », affirmant que c’était « une bénédiction en soi ».

Partageant des détails déchirants sur l’accident, Phil a déclaré que la voiture de sa mère et de son père roulait « très lentement » lorsqu’elle « s’est renversée sur un pont sur le chemin de la ferme, à l’envers dans la rivière ».

Il a poursuivi: «Il n’y a pas eu de blessures physiques et je doute fort qu’ils se soient même battus – ils se seraient tenus la main sous l’eau et se seraient tranquillement échappés.

« Leur soignant était dans la voiture et a réussi à sortir par la fenêtre arrière, donc l’alarme a été déclenchée assez rapidement. »

Phil a révélé que son frère, un fermier, avait tenté de sauver leurs parents sur les lieux et avait réussi à les sortir de la rivière après les avoir détachés de leur ceinture de sécurité.

Dans sa déclaration, le présentateur Phil a révélé que sa mère souffrait de la maladie de Parkinson et que la démence de son père « avait empiré » avant l’accident.

Il a conclu sa déclaration en disant: « C’est horrible en ce moment, mais après près de 60 ans de mariage, mourir ensemble dans la ferme qu’ils ont tant aimée sera, je le sais, un réconfort à l’avenir.

« Maman et papa sont ensemble, c’est précisément là où ils auraient voulu être. »

La co-présentatrice et amie de longue date de Phil, Kirstie Allsopp, s’est également rendue sur Instagram pour partager un hommage émouvant à Richard et Anne.

Elle a partagé son message dans la légende d’une photo du couple décédé, en disant: « Cette jolie photo, récemment prise chez eux dans le Kent, est d’Anne et David Spencer, je suis désespérément triste de devoir dire qu’ils ont tous les deux été tués hier dans un accident de voiture près de chez eux.

« Ils étaient des agriculteurs, des amoureux des animaux et des parents dévoués à Robert, Caryn, Helen et Philip et adoraient leurs 8 petits-enfants, la seule bénédiction est qu’ils sont morts ensemble, ils n’auront donc jamais à pleurer la perte de l’autre.

« Je soupçonne que beaucoup d’entre vous voudront peut-être se joindre à moi pour envoyer tant d’amour à Phil et à toute sa famille. Veuillez les garder dans vos pensées et vos prières, merci.