Qui étaient les meurtriers maures Ian Brady et Myra Hindley et où sont-ils maintenant ?

MOORS Les meurtriers Ian Brady et Myra Hindley ont agi selon leurs désirs malades en tuant cinq enfants dans les années 1960.

Leurs actes odieux ont choqué la nation, le couple étant surnommé le couple le plus pervers de Grande-Bretagne pour leur enlèvement, torture et meurtre d’enfants et d’adolescents innocents.

Les meurtriers maures Ian Brady et Myra Hindley Crédit : Getty

Qui étaient Ian Brady et Myra Hindley ?

Les Moors Murders ont été perpétrés par Ian Brady et Myra Hindley entre juillet 1963 et octobre 1965, dans et autour de Manchester, en Angleterre.

Ian est né à Glasgow, en Écosse, le 2 janvier 1938.

Un certain nombre d’auteurs ont déclaré qu’enfant, il torturait des animaux, bien que Brady se soit opposé à ces accusations.

Adolescent, alors qu’il fréquentait la Shawlands Academy, son comportement s’est aggravé et il a comparu deux fois devant un tribunal pour mineurs pour cambriolage.

Il a quitté l’académie à l’âge de 15 ans et a pris un emploi de garçon de thé dans un chantier naval Harland and Wolff à Gova.

Pendant son adolescence, il avait une petite amie nommée Evelyn Grant, mais leur relation s’est terminée rapidement après qu’il l’a menacée avec un couteau après qu’elle ait assisté à une danse avec un autre garçon.

Il a ensuite comparu devant le tribunal, mais cette fois avec neuf charges retenues contre lui.

Avant son 17e anniversaire, il a été placé en probation à condition qu’il vive avec sa mère.

En janvier 1959, il se voit offrir un emploi de bureau chez Millwards, une société de distribution de produits chimiques en gros, et est décrit par ses collègues comme un jeune homme calme, ponctuel mais colérique.

Myra est née le 21 juillet 1942 à Crumpsall de parents Nellie et Bob.

Son père était alcoolique et la battait régulièrement lorsqu’elle était enfant.

Quand elle avait huit ans, son père l’a menacée de la « cuire » si elle ne ripostait pas à un garçon qui lui avait gratté les joues, comme elle l’écrira plus tard : « A huit ans, j’avais remporté ma première victoire ».

Après son premier emploi en tant que commis junior dans une entreprise locale d’électrotechnique, elle s’est fiancée à 17 ans mais l’a annulé après plusieurs mois lorsqu’elle a décidé que l’homme était trop immature et incapable de lui offrir la vie qu’elle souhaitait.

La police recherche les corps des victimes sur Saddleworth Moor Crédit : Alamy

Comment les Moors Murderers se sont-ils rencontrés ?

En janvier 1961, Hindley, 18 ans, rejoint Millwards en tant que dactylographe et se passionne rapidement pour Brady, même s’il avait un casier judiciaire.

Elle écrivait souvent dans son journal sur sa fascination pour Brady à qui elle a finalement parlé pour la première fois le 27 juillet 1961.

Ce n’est que le 22 décembre 1961, lorsque Brady lui a demandé un rendez-vous au cinéma.

Après avoir appris l’obsession nazie de Brady, Hindley essaierait alors d’imiter un idéal de perfection aryenne.

Elle décolorait ses cheveux en blond et appliquait un rouge à lèvres cramoisi épais.

Le couple prenait souvent des photos l’un de l’autre qui auraient été considérées comme explicites à l’époque.

Combien de personnes Ian Brady et Myra Hindley ont-ils tuées ?

Hindley a affirmé que Brady avait commencé à parler de « commettre le meurtre parfait » en juillet 1963.

Le couple a réussi à tuer cinq enfants – Pauline Reade, John Kilbride, Keith Bennett, Lesley Ann Downey et Edward Evans – âgés de 10 à 17 ans.

Au moins quatre d’entre eux ont été agressés sexuellement.

Les corps de deux des victimes ont été découverts en 1965, dans des tombes creusées à Saddleworth Moor.

Une troisième tombe y a été découverte en 1987, plus de vingt ans après le procès de Brady et Hindley.

Le corps de Bennett n’a toujours pas été découvert.

Où sont-ils maintenant?

Brady est décédé le lundi 15 mai 2017, sa cause officielle de décès étant le cœur pulmonaire et la maladie pulmonaire obstructive chronique (MPOC).

Son corps a été éliminé sans musique ni cérémonie, a déclaré un juge de la Haute Cour.

Il a été déclaré criminellement fou en 1985 et a été transféré à l’hôpital de haute sécurité du Merseyside où il a fait une grève de la faim à partir de 1999, mais a été maintenu en vie en étant nourri de force avec un mélange de nutrition liquide.

Hindley a été condamné à la prison à vie pour les meurtres d’Evans et Downey et envoyé à la prison de Holloway.

Elle est décédée en prison en novembre 2002, à l’âge de 60 ans, des suites d’une insuffisance respiratoire consécutive à une crise cardiaque.

En 1999, on lui avait diagnostiqué une angine de poitrine et elle avait été hospitalisée après avoir subi un anévrisme cérébral.

Elle a été incinérée à la suite de funérailles privées dirigées par le père Michael Teader.

Un membre du public a laissé une banderole à l’entrée du crématorium sur laquelle on pouvait lire « Brûlez en enfer ».