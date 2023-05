Qui étaient les détectives principaux de la disparition de Nicola Payne, Malcolm Ross et Martin Slevin ?

LA disparition de Nicola Payne au début des années 90 reste un mystère 30 ans après sa disparition.

Malgré les fouilles du parc, de la rivière et une affaire judiciaire, le cas de Nicola n’est toujours pas résolu.

La nouvelle maman Nicola Payne n'avait que 18 ans lorsqu'elle a disparu

Qui étaient Malcolm Ross et Martin Slevin ?

Malcom Ross

Malcolm Ross était l’un des détectives principaux de l’enquête sur le meurtre de Nicola Payne.

L’affaire est devenue froide et la famille de Nicola est toujours à sa recherche.

La nouvelle série documentaire d’Amazon Prime Video verra l’enquêteur à la retraite parler de ses expériences avec l’affaire.

Martin Slevin

L’inspecteur-détective en chef à la retraite Martin Slevin était l’autre enquêteur principal essayant de résoudre la disparition de Nicola Payne.

Slevin a réussi à faire pression pour la réouverture du dossier de Nicola en 2012.

Slevin a parlé avec les parents de Nicola de sa disparition et de la réalité de ce qui a pu lui arriver.

Slevin a dit en exclusivité au Sun: « Quand je leur ai parlé pour la première fois, Marilyn était à peu près réconciliée avec ce fait, mais John avait plus de difficulté, certainement jusqu’à ce moment-là, espérant toujours que Nicola pourrait revenir par la porte. »

Il est devenu l’enquêteur principal sur le cas de Nicola, s’engageant à retrouver son corps et à la ramener chez ses parents.

Malheureusement, il n’a pas pu tenir cette promesse avant de quitter la police des West Midlands en 2017.

Qu’est-il arrivé à Nicola Payne ?

Nicola Payne avait 18 ans au moment de sa disparition le 14 décembre 1990.

Elle vivait avec son petit ami et son fils Owen, âgé de sept mois, à l’époque.

Sa famille a déclaré qu’elle était heureuse et ravie d’être une nouvelle maman et de passer son premier Noël avec sa famille.

Nicola a disparu en plein jour après avoir quitté la maison pour rendre visite à son père à la maison.

Sa famille vivait à six minutes à pied de sa maison, parcourant un itinéraire qu’elle aurait bien connu.

Elle a quitté sa maison vers midi et a traversé un lopin de terre appelé Black Pad avant de disparaître.

On pense qu’elle a été tuée et que son corps a été jeté dans la rivière. Cependant, les fouilles de la terre et de la rivière ont été infructueuses jusqu’à présent.

Sa disparition reste un mystère, avec la sortie d’une nouvelle série documentaire Amazon Prime Video pour faire la lumière sur son cas une fois de plus dans l’espoir de découvrir ce qui lui est arrivé.

Qu’ont dit les détectives principaux Malcolm Ross et Martin Slevin à propos de la disparition de Nicola Payne ?

Martin Slevin avait exprimé ses regrets en 2017 de ne pas avoir pu mettre fin aux parents de Nicola avant de quitter la police des West Midlands.

En 2017, il a lancé un simple appel à ses assassins en disant: « N’emportez pas le secret dans votre tombe. »

Avant son départ de la force, CI Slevin s’est entretenu avec The Telegraph dans une exclusivité.

Il a déclaré : « Il y a encore des gens qui ont des informations et, quelles que soient leurs motivations, ne veulent pas être impliqués.

« Le message que j’envoie aux assassins de Nicola est le suivant : sortez sa famille de la misère.

« Ayez une conscience pendant que John et Marilyn (les parents de Nicola) sont encore là pour leur permettre de l’endormir. »

La mère de Nicola est malheureusement décédée en mars 2023, à l’âge de 77 ans, sans jamais recevoir de réponses ni de justice pour sa fille.