Qui et quoi figurera sur votre bulletin de vote pour les élections du 5 novembre

Le guide de l’électeur KC 2024 est une collaboration entre le Kansas City Star et le KC Media Collective. Tout le contenu du guide de l’électeur est gratuit et en dehors du paywall.

Les électeurs du comté de Wyandotte auront la chance de voter lors des élections du 5 novembre – ou avant. Le vote anticipé a commencé le 19 octobre.

Outre la course à la présidentielle, les électeurs décideront des représentants au Congrès américain, des législateurs des États, une caution scolairele conseil scolaire public et plus encore.

Le jour du scrutin, les bureaux de vote seront ouverts de 7h à 19h.

Vous pouvez vérifier votre inscription sur les listes électorales, vos circonscriptions électorales et votre bureau de vote via le Secrétaire d’État du Kansas. Et si vous n’êtes pas encore inscrit, vous pouvez le faire jusqu’au 15 octobre.

Voyez ce qu’il y a sur votre bulletin de vote

Retrouvez le guide complet de l’électeur KC 2024 sur kcvoterguide.org.

Accédez aux guides pour chaque course.

Maison américaine

Sénat du Kansas

Maison du Kansas

Conseil d’État de l’éducation

Courses du comté de Wyandotte

Derrière le guide de l’électeur KC

Le Kansas City Star a fait équipe avec salles de rédaction locales du KC Media Collective à but non lucratif créer un guide complet de toutes les courses du scrutin du 5 novembre dans les comtés de Clay, Jackson, Johnson, Platte et Wyandotte.

Cet effort a rassemblé des dizaines de journalistes et de rédacteurs pour fournir des informations sur chaque candidat dans plus de 100 courses dans cinq comtés de la région de Kansas City, des deux côtés de la frontière entre l’État et l’État.

Les collaborateurs incluent : The Kansas City Star, La balise, Kansas City PBS/Flatland, KCUR, Alerte commerciale du Missouri et Nouvelles de Startlandavec Place publique américaine et RévEd.

Comment nous avons signalé ces guides

Les journalistes de nos rédactions ont utilisé diverses méthodes pour compiler de brèves biographies et positions politiques pour chaque candidat inscrit sur le bulletin de vote.

Dans la mesure du possible, les journalistes ont interviewé directement les candidats. Dans certains cas, les candidats n’ont pas répondu à nos tentatives pour les joindre ou ne disposaient que de peu d’informations disponibles en ligne ou ailleurs. Nous l’avons noté dans leurs profils de candidats.

Les journalistes ont également utilisé les sites Web de la campagne, les flux des réseaux sociaux, les communiqués de presse et autres articles de presse. Nous avons examiné les dossiers législatifs des titulaires, y compris les projets de loi qu’ils ont parrainés et les votes qu’ils ont pris.

Chaque candidature a été examinée par les éditeurs.

Des sections du guide électoral et des ressources ont également été traduites en espagnol, avec l’aide de notre organisation partenaire. RévEd et d’autres traducteurs.