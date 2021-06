Qui est Zip dans The Masked Dancer ? Dernières théories et rumeurs de fans

THE Masked Dancer atteindra son apogée samedi avec Zip parmi quatre célébrités inconnues se battant pour la couronne.

Des noms célèbres ont choqué les téléspectateurs et les juges alors qu’ils enlevaient leurs costumes farfelus et colorés – mais qui pourrait être derrière le personnage énergique connu sous le nom de Zip ?

Zip est un concurrent sur le chanteur masqué[/caption]

Qui est Zip dans The Masked Dancer ?

Il a de l’éclat, mais peut-il le rassembler la nuit ?

C’est la question pour Zip, qui a été l’une des tenues les plus funky de la série en route vers la grande finale.

Il y a eu de nombreuses suggestions de fans et de juges quant à savoir qui se cache derrière le masque – et nous rassemblons certaines des plus probables.

Olly Murs

Olly Murs est le dernier nom à être lié à la célébrité derrière Zip[/caption]

Le chanteur et coach de The Voice UK, Olly Murs, est le dernier à être derrière le Zip – et les fans en sont convaincus.

Parmi les indices de The Masked Dancer pour le personnage figurent des références au fait de jouer pour l’Angleterre – ce qu’il a fait à de nombreuses reprises pour Soccer Aid.

Zip a également mentionné « son cœur saute un battement », certains téléspectateurs pensant qu’il s’agit d’une chanson de référence de Murs avec Rizzle Kicks, Heart Skips a Beat.

Et les fans aux yeux d’aigle ont remarqué une mention pour Robbie Williams, avec qui la star d’Essex a chanté en duo lors de la finale de The X Factor en 2009.

Marvin Humes

De nombreux fans pensent que Marvin Humes est Zip[/caption]

Certains fans pensent que Zip est un autre ancien concurrent de X Factor dans le membre de JLS Marvin Humes.

Dans les indices, Zip s’est décrit comme « la vie et l’âme de la fête » et a admis qu’il « aime le disco ».

L’un des segments d’indices l’a vu dire à un DJ de « jouer une autre chanson ».

Un autre indice a vu Zip dire: « Je suis prêt à peindre la ville en rouge, jaune, vert et bleu. »

Les fans ont rapidement compris que c’étaient les couleurs de JLS, avec un utilisateur de Twitter écrivant : « Rouge, vert, jaune, bleu ? Serait-ce quelqu’un d’autre de JLS ? Marvin peut-être, parce qu’il est DJ et qu’ils n’arrêtaient pas de parler de DJ.

Son dernier indice, avec des mots clés manquants, était : « Je peux laisser échapper que j’ai un nouveau travail BLANK the BLANK. »

De nombreux fans sur Twitter pensaient que c’était Marvin.

L’un d’eux a écrit : « Zip, c’est Marvin Humes ?! #MaskedDancer.

Tandis qu’un autre disait : « C’est Marv init ? #MaskedDancer @MarvinHumes.

Un troisième a commenté : « Zip – Marvin, JLS #MaskedDancer. »

« #MaskedDancer marvin hulmes ça », pensa une autre.

Stephen Mulhern

Il y a des rumeurs selon lesquelles Stephen Mulhern pourrait être Zip[/caption]

La star des paillettes qui remplit ces chaussures scintillantes devra avoir du plaisir et beaucoup d’énergie. Serait-ce le farceur et animateur de jeu télévisé Stephen Mulhern ?

L’homme de 44 ans a demandé à Lorraine s’il était ou non sous le costume.

Il a demandé à l’animateur de l’émission de chat : « Je ne sais pas si vous avez entendu cette rumeur selon laquelle je suis censé être dans le Masked Dancer ? »

Mulhern a poursuivi: «Eh bien, le problème est que maintenant vous m’avez vu faire ce genre de mouvements de danse… c’est ce qu’ils pensent que je suis.

« Suis-je? C’est la grande question. Eh bien, la vérité, c’est qu’à l’école, je m’appelais Mulhern the Mover, donc…

« Les hanches de serpent Stevie, c’est comme ça qu’ils m’appelaient ! Alors c’est moi ? Eh bien, vous allez le découvrir bientôt.





Quand est-ce que The Masked Dancer passe à la télévision et comment puis-je le regarder ?

Zip cherchera à soulever le trophée The Masked Dancer lors de la finale de ce soir (samedi 5 juin) à partir de 19h30 sur ITV.

L’émission durera 90 minutes et mettra fin à la compétition d’une semaine – un changement par rapport à l’épisode hebdomadaire habituel.

Les téléspectateurs pourront rattraper leur retard sur toute action manquée sur l’ITVHub.

Les juges sont confirmés être Oti Mabuse, Davina McCall, Jonathan Ross et Mo Gilligan. Joel Dommett sera l’animateur de l’émission.