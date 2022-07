Qui est Zelda aux taches de rousseur ? À propos de la ‘Music Fairy’ sur ‘AGT’ Saison 17 – Hollywood Life

La L’Amérique a du talent les auditions tirent à leur fin, mais Zelda aux taches de rousseur est prête à montrer son incroyable talent aux juges. Elle se produira lors de l’épisode du 26 juillet de AGT. Elle se présente déguisée en fée des bois et a des oreilles pointues.

Suite L’Amérique a du talent

La performance de Freckled Zelda renforce l’interprète en tant que force avec laquelle il faut compter dans la saison 17. Alors, qui est Freckled Zelda ? HollywoodLa Vie a rassemblé tout ce que vous devez savoir sur cette “fée de la musique”.

1. Freckled Zelda est son nouveau nom.

Freckled Zelda est le pseudonyme de Rachael Wilson. Elle raconte le AGT juge qu’elle est une “fée de la musique” de la “forêt aux taches de rousseur”. Sur son Instagram, Freckled Zelda révèle qu’elle vient en fait de Californie.

‘America’s Got Talent’ Saison 17: Photos de Sofia Vergara et plus

2. Zelda aux taches de rousseur joue de l’ocarina.

Lors de son audition, Freckled Zelda fait ressortir son ocarina, également connu sous le nom de “flûte de patate douce”. L’ocarina est un instrument de musique à vent. Ses performances d’ocarina sont disponibles sur Spotify.

3. Freckled Zelda reçoit les éloges des juges.

Freckled Zelda interprète “Colors of the Wind” de Pocahontas pour elle AGT audition. Après que sa performance ait reçu les éloges de la foule, Freckled Zelda se met à pleurer. “Tu as une très belle voix” Simon Cowell lui dit. Cependant, il ne pense pas que l’ocarina soit nécessaire. Freckled Zelda a souligné que c’est qui elle est et qu’elle ne changera pas. Heidi Klum s’extasie sur le fait qu’elle aime la façon dont Freckled Zelda est “unique et différente”. Les juges l’envoient massivement au tour suivant.

Lien connexe Lié: Amanda Mammana : 5 choses sur la talentueuse chanteuse avec un trouble de la parole sur “AGT”

4. Zelda aux taches de rousseur est une star de TikTok.

Freckled Zelda compte plus de 7 millions de followers sur TikTok et plus de 170 millions de likes. Ses vidéos obtiennent fréquemment plus d’un million de vues. Elle a taquiné son apparition sur AGT dans une vidéo TikTok. “Ils n’ont jamais eu de fée de la musique AGT,” dit-elle.

5. Freckled Zelda a sorti sa propre musique.

Freckled Zelda a sorti un EP en 2021 qui est disponible sur Spotify. Depuis, elle a sorti deux singles : “I Feel Rather Sad” et “Stay Focused”.