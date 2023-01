Qui est Zach Shallcross ? Faits sur l’étoile ‘The Bachelor’ – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : ABC

Zach est la star de la saison 27 de “The Bachelor”, qui sera diffusée le 23 janvier.

Il était auparavant dans la saison 19 de “The Bachelorette”, où il est sorti avec Rachel Recchia avant que leurs suites fantastiques ne se séparent.

L’oncle de Zach est Patrick Warburton, qui a joué dans “Seinfeld”.

Une nouvelle saison de Le célibataire est sur le point de commencer ! La saison 27 mettra en vedette Zach Shallcross dans son voyage pour trouver l’amour. Zach commencera par rencontrer 30 femmes dans l’espoir que l’une d’elles sera la femme avec qui il voudra passer le reste de sa vie.[Zach’s] ses parents, mariés depuis plus de 30 ans, lui ont montré à quoi ressemble le véritable amour », révèle la bio ABC de Zach. “Il s’efforce de trouver un amour qui fait écho à la norme qu’ils ont établie pour lui et prévoit de les garder à l’esprit lors de la recherche d’un partenaire de vie.”

Zach a clairement fait part de ses intentions de s’installer lorsqu’il était dans la saison 19 de La bachelorette. Maintenant, il pourra occuper le siège du conducteur et espère qu’une femme aura les mêmes normes. En savoir plus sur Zach ci-dessous :

Qu’est-il arrivé à Zach dans “The Bachelorette” ?

Zach était dans la saison 19 de La bacheloretteoù il est sorti Rachel Rechia. Zach a choisi de poursuivre Rachel lorsqu’il a accepté sa rose au cours de la troisième semaine. Les deux ont formé un lien profond, mais les choses se sont effondrées pour eux pendant la suite fantastique, lorsque Zach était l’un des trois hommes restants. Lorsque les caméras étaient éteintes, Zach et Rachel ne se sont pas connectés comme il l’avait espéré.

“Nous avons une conversation importante sur la religion et la politique et tout ça et Rachel a fait part de sa peur que je ne sois peut-être pas prêt pour un engagement de mariage à un âge aussi précoce”, a expliqué Zach le lendemain matin. «Je suis comme, ne t’inquiète pas pour ça, je suis là pour toi. Mais elle est devenue vraiment catégorique. Je suis comme… est-ce que tu me fais deviner? C’était une surprise. C’était comme si nous étions deux étrangers. Zach a accusé Rachel de “faire une façade” avec ses accusations et a dit qu’elles “sont sorties de nulle part” pour lui.

Zach a dit qu’il avait l’impression que Rachel était “inauthentique” avec lui dans la suite fantastique et a admis qu’il se sentait “aveuglé” par son interrogatoire. Avant la cérémonie finale des trois roses, Zach a pris Rachel à part pour lui dire comment il se sentait. Il lui a dit qu’il était temps pour lui de partir, et les choses se sont terminées un peu maladroitement.

Cependant, quelques mois plus tard, les deux se sont réunis à Après la Finale se levèrent et semblaient être en bons termes. Zach et Rachel se sont tous les deux excusés et elle a expliqué qu’elle essayait juste d’obtenir des éclaircissements de sa part dans la suite fantastique. “Je voulais voir si nous pouvions y arriver”, a-t-elle révélé. “En fin de compte, je ne pouvais pas, mais je n’ai jamais voulu que tu aies l’impression que j’allais te faire subir quelque chose comme ça si je n’essayais pas de voir si nous pouvions sortir de l’autre côté.”

Que fait Zach ?

Avant paru sur La bachelorette, Zach a travaillé comme directeur des ventes de technologie chez Oracle au Texas. “Mon rôle consiste à aider stratégiquement les entreprises de Houston à améliorer, étendre et tirer parti de leurs logiciels, plateformes et infrastructures actuels tout en les informant sur ce que le portefeuille d’Oracle a à offrir”, déclare son LinkedIn. Il travaille dans l’entreprise depuis août 2019, a commencé comme consultant et a gravi les échelons jusqu’à un directeur de compte principal.

Où Zach est-il allé à l’université ?

Zach a fréquenté la California Polytechnic State University. Il a obtenu son baccalauréat en administration des affaires avec concentration en marketing en 2019.

Zach a joué au football universitaire

En plus d’étudier à Cal Poly, Zach a fait partie de l’équipe de football de division I de l’école pendant cinq ans. Il a commencé comme chemise rouge en 2014 avant de faire ses débuts dans l’équipe lors de la saison 2015, où il a disputé six matchs. Zach a principalement joué Right Tackle sur la ligne offensive.

Qui est l’oncle de Zach ?

L’oncle de Zach est Patrick Warburtonqui a joué David Puddy sur Seinfeld. Il a également un certain nombre d’autres crédits d’acteur. Patrick était l’un des membres de la famille à la date de la ville natale de Zach, le La bachelorette, et les fans ont été choqués quand ils l’ont reconnu comme l’acteur. Patrick est le frère de la mère de Zach.

