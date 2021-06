CHARLES Payne a commencé sa carrière à Wall Street en 1985.

Payne, 60 ans, est l’hôte de Making Money de Fox Business avec Charles Payne en direct en semaine de 14h à 14h.

Charles Payne et sa femme Yvonne Crédit : Twitter

Qui est Yvonne, l’épouse de Charles Payne, hôte de FOX Business ?

Payne est marié à Yvonne Ammirati Payne, 63 ans, depuis 2004.

Yvonne travaille comme écrivain et est l’auteur de Kritsotopoula.

En 2012, Yvonne a subi une crise cardiaque due à une tachycardie ventriculaire, un trouble du rythme cardiaque causé par des signaux électriques dans les champs cardiaques inférieurs.

Après sa crise cardiaque, Yvonne a été mise sous respirateur avant de recevoir une transplantation cardiaque.

Depuis sa transplantation cardiaque, Yvonne a participé à des événements caritatifs impliquant des dons d’organes et, en 2013, a soutenu la marche NJ Sharing Networks 5k et la course certifiée USATF qui ont permis de collecter des milliers de dollars pour différentes organisations.

Combien d’enfants Charles Payne et sa femme ont-ils ?

Yvonne a deux enfants avec son mari.

Elle a également une fille Cherie d’une relation précédente.

Qui est Charles Payne ?

Payne est allé au Minot State College et au Central Texas College lorsqu’il était dans l’Air Force, selon son profil FOX Business.

Plus tard, Payne a travaillé comme analyste à la banque d’investissement EF Hutton en 1985.

Après son séjour là-bas, il a fondé Wall Street Strategies, qui est décrit comme une « société indépendante d’études de marché boursier » et il est le PDG et l’analyste principal de la société.

Payne a également écrit quelques livres, dont Be Smart, Act Fast, Get Rich.

Il a rejoint le réseau FOX Business en 2007 où il anime, Making Money with Charles Payne.

Quelle est la valeur nette de Charles Payne ?

Charles Payne est un contributeur de FOX Business Network et un animateur d’émission de télévision.

Selon Celebrity Net Worth, la valeur nette de Payne est estimée à 10 millions de dollars avec un revenu annuel de 5 millions de dollars.