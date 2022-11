Qui est Yola ? 5 choses à propos de la country soul et de la star du R&B – Hollywood Life

Voir la galerie





Yola (née Yolanda Claire Quartey) est une auteure-compositrice-interprète britannique, un dieu de la guitare et une pure rockstar.

Elle se produit aux American Music Awards 2022.

L’un des moments forts possibles des American Music Awards 2022 est la performance de Yola. L’artiste britannique est l’un des nombreux artistes programmés pour monter sur la scène du Microsoft Theatre de Los Angeles le 20 novembre – y compris GloRilla, Rose, Anitta, Carrie Underwood, et Lionel Richie. Pour Yola, c’est un moment où de nombreux nouveaux fans pourront entendre la voix de cette chanteuse nominée aux Grammy Awards. Alors, avant la remise des prix, voici ce que vous devez savoir.

Yola est un auteur-compositeur-interprète anglais

Née à Bristol, en Angleterre, Yola s’est d’abord fait connaître en tant que membre du groupe Membre fantôme (2005-2012). En tant que chanteuse, elle a travaillé des actes incroyables, y compris Attaque massive, culminant avec une performance au festival de Glastonbury au Royaume-Uni en 2009. Après deux tragédies au début des années 2010, Yola a déménagé à Nashville, Tennessee, sur un chemin de découverte de soi, par stéréogum.

Yola a signé avec Easy Eye Sound, le label dirigé par Les Black Keyes Dan Auerbach. Elle a sorti son premier album, Traverser le feu, en 2019. Il a remporté une poignée de nominations aux Grammy, dont Meilleur nouvel artiste, Meilleur album Americana, Meilleure performance American Roots et Meilleure chanson American Roots (tous deux pour “Faraway Look”). En 2022, elle a été nominée pour le meilleur album américain avec Défendre moi-même et Meilleure chanson américaine Roots (“Diamond Studded Shoes”)

Elle est membre honoraire de Les hautes femmesle supergroupe composé de Natalie Hemby, Brandi Carlile, Maren Morris, et Amanda Shire.

Elle a joué une icône dans ‘Elvis’

Un mème viral qui circule sur Internet affirme que “le rock n’ roll a été inventé par une femme noire queer”. La femme en question était Sœur Rosetta Tharpe, un héros méconnu qui a fusionné «le blues du Delta, le jazz de la Nouvelle-Orléans et la musique gospel dans ce qui allait devenir son style de signature», par NPR. En tant que guitariste, Tharpe a été le pionnier d’un son alors qu’il travaillait dans l’industrie de la musique dans les années 1940, créant une musique qui influencerait Petit Richard, Carl Perkins, Chuck Berry, et Elvis Presley.

Bien que des efforts récents aient été faits pour reconnaître l’impact de sœur Rosetta, elle n’est “pas assez aimée, en fait, j’irais jusqu’à dire”, selon Yola, qui a joué Tharpe dans de Baz Luhrmann Elvis biopic. «Si elle était aussi aimée qu’elle devrait l’être, elle aurait été intronisée au Rock and Roll Hall of Fame bien avant 2018. Cela aurait fait des décennies. Vous savez », a déclaré Yola à Variety en 2021.« Si j’inventais quelque chose, je m’attendrais à être le premier au Temple de la renommée!

Elle est musicalement “genre-fluide”

Bien que l’image de marque puisse essayer d’épingler Yola dans le domaine country, elle a trop d’influences et de sons pour rester dans une seule boîte. “voici des gens qui disent juste, ‘Je n’ai pas reçu le mémo. Je n’ai même pas lu sa biographie sur Instagram!”, A-t-elle déclaré, qui la répertorie comme “Musically Genre Fluid”.

« C’est là par écrit ! Pourtant, ce qui arrive inévitablement », a déclaré Yola Variété. Elle a noté la réaction aux fracks de prévisualisation de son album de 2021, Défendre moi-même. “Ils écoutent et disent, ‘Ce n’est pas du pays.’ Eh bien, qu’est-ce que j’essayais de te dire ? Mais ça va toujours être comme ça : les gens veulent s’emparer de vous et veulent que vous exemplifiiez leur agenda. Et parfois, cela se fait avec amour, en ce sens qu’ils se disent : ‘Non, on te veut ! Soyez dans notre club ! Et voici mon deal : je suis dans le club de tout le monde.

“Je suppose que j’aimerais que les gens reconnaissent l’unification que je fais dans ma musique”, a-t-elle déclaré à NME en 2022. “J’aime le rock’n’roll, j’aime le disco, j’aime la soul, j’aime l’americana – et je me retrouver dans tous ces espaces. Mais ces espaces ne sont pas séparés les uns des autres. J’espère que les gens remarqueront que les connexions que j’établis musicalement montrent que tout est beaucoup plus lié que vous ne le pensez. C’est le message que je veux faire passer. »

Elle a enduré des tragédies

Yola a été élevée par sa mère car son père n’était pas présent dans sa vie. “Nous avons grandi sur la ligne de pain, donc ce n’est pas comme si la musique était considérée comme une option réaliste”, a-t-elle déclaré à la BBC en 2019. “La probabilité est toujours avec vous que ça ne se passera pas bien.”

“J’ai découvert cela à la dure plus tôt dans mon développement musical lorsque je me suis retrouvé dans la rue. Ce n’était donc pas ça [my mum] était tout à fait faux – c’est juste que son approche était très absolue et j’ai dû la contourner avec beaucoup de furtivité », a-t-elle déclaré. Elle a assez d’argent pour rentrer chez elle.

Malheureusement, elle a perdu sa mère en 2013. “Je me souviens avoir pensé à la taille du cercueil de ma mère et comment, malgré tout le drame et la difficulté qu’il y avait à traiter avec cette femme, tout se résume à une boîte d’une taille si pitoyable”, a-t-elle déclaré. Raconté Variété. “C’est presque comme la fin d’un épisode de ‘South Park’, comme une putain de blague : vous devez vous moquer de moi ! C’est ça?” Et un moment eurêka. «Je me suis dit: ‘Je vais me faire à partir de ce moment si c’est ça. … Quand je sortirai de cette situation de deuil, j’apprendrai la guitare.

Yola a survécu à un incendie de maison en 2014, qui a inspiré son premier album et son titre, Traversez le feu. “Le nombre de fois où mon équipe et moi plaisantons sur le fait qu’il n’y a pas de” Walk Through Fire 2 “. Les gens disaient : ‘Est-ce que c’était un feu figuratif ?’ Non, c’était réel », a-t-elle dit Variété. “Espérons que dans la vie, vous ne deviendrez une torche humaine qu’une seule fois. Toute la douleur physique, toute la douleur émotionnelle, nous en avons fini avec ça. Ce n’est pas comme si nous n’allions plus jamais avoir d’émotions, mais la brûlure, en particulier, nous en avons fini avec.

Yola continue d’augmenter

Aux American Music Awards 2022, Yola était l’interprète vedette et lauréate de Song of the Soul, une distinction qui “met en lumière un artiste émergent axé sur la mission qui a inspiré le changement et invoqué la justice sociale à travers ses paroles”, selon un communiqué de presse. Elle interpréterait sa chanson, “Break The Bough”, inspirée par la perte de sa mère.

“J’ai longtemps rêvé de me produire aux American Music Awards et honoré d’être inclus lors du moment” SONG OF THE SOUL “. “Break The Bough” crée une fausse construction aimante de ce que j’espère que ma mère a vécu dans son au-delà », a déclaré Yola dans un communiqué. « Un mélange de toutes les choses qui lui sont chères et qui ont fait son bonheur au cours de sa vie. Plus précisément, son enfance, le disco et la science-fiction avant Windrush Barbados. J’espère que la chanson apportera un peu de paix et de joie à tous ceux qui ont perdu un proche, peu importe à quel point la relation a pu être difficile.