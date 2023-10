Qui est Yinrun, candidat à Big Brother ?

BIG Brother est de retour sur les écrans après cinq ans d’absence à la télévision.

L’émission redémarrée sur ITV a débuté avec un tout nouveau groupe de colocataires, et l’un d’eux est Yinrun.

Qui est Yinrun ?

Yinrun est un agent du service client de 25 ans originaire d’Harrogate, qui a troqué son bureau pour la maison Big Brother.

Originaire de Shanghai, en Chine, après avoir déménagé au Royaume-Uni, elle a postulé pour la série parce que « c’est un jeu télévisé tellement amusant » et est prête à se lancer dans une autre « aventure ».

Lorsqu’on lui a demandé ce qu’elle attendait le plus avec Big Brother, Yinrun a déclaré à ITV avant d’entrer dans la maison : « Je suis très excitée d’être entourée par autant de personnes de différents horizons.

« Je ne pense pas que je vivrai un jour à nouveau dans une maison avec autant de gens différents.

« Je viens de Chine et je pense que cela m’aidera à m’immerger davantage dans la culture britannique. »

Si elle remporte l’émission et remporte le jackpot de 100 000 £, Yinrun rêve de déménager à la campagne.

Elle a déclaré : « Je vivrai dans une ferme et j’élèverai des poules, je cultiverai mes légumes biologiques et j’aurai un chiot avec qui courir.

« Et j’aurai des œufs de poule, ce sera tellement sain. C’est mon rêve. »

Qui fait partie du casting de Big Brother 2023 ?

Au cours des six prochaines semaines, les colocataires de BB devront vivre ensemble tout en s’affrontant dans des tâches et en s’expulsant mutuellement.

Ils seront lentement réduits, un heureux gagnant remportant les 100 000 £.

Voici une liste complète des colocataires de Big Brother 2023 qui ont rejoint Yinrun dans la maison.

Jenkin, 25 ans – barman de Bridgend

Chanelle, 29 ans – thérapeute dentaire de Llanelli

Dylan, 39 ans – DJ de Coventry

Zak, 28 ans – mannequin de Manchester

Henry 25 – écrivain culinaire des Cotswolds

Hallie, 18 ans – animatrice jeunesse de Londres

Farida, 50 ans – maquilleuse de Wolverhampton.

Jordan 25 – avocat de Scunthorpe

Matty, 24 ans – médecin de l’île de Man

Noky, 26 ans – banquier de Derby

Kerry, 40 ans – responsable du NHS d’Essex

Olivia, 23 ans – danseuse de Glasgow

Paul, 23 ans – agent de sécurité de Liverpool

Tom, 21 ans – boucher du Somerset

Trish, 33 ans – maman à temps plein de Luton

Comment puis-je regarder Big Brother ?

Big Brother est diffusé du dimanche au vendredi à 21 heures sur ITV2 – il n’y a pas d’émission le samedi.

Les fans inconditionnels peuvent également se gaver d’action depuis la maison avec la diffusion en direct disponible sur ITVX jusqu’aux petites heures du matin.

Le redémarrage est co-organisé par AJ Odudu et Will Best.

Ils présentent également une série dérivée quotidienne intitulée Big Brother: Late And Live, diffusée directement après l’émission principale.