Qui est Yevgeny Prigozhin, seigneur de guerre de Poutine et fondateur du groupe Wagner marchant vers Moscou ?

Yevgeny Prigozhin, fondateur et chef autoproclamé du groupe de mercenaires Wagner, a fait marcher ses troupes vers Moscou après avoir affirmé que le Kremlin avait autorisé une attaque contre ses forces – une décision historique pour un homme qui venait de si modestes débuts.

Les origines du groupe Wagner sont restées obscures pendant un certain temps après sa fondation en 2014 pour aider en Crimée, beaucoup pensant que Prigozhin a au moins financé le groupe sinon l’a carrément fondé. Le chef du groupe à l’époque, Dmitry Utkin, avait auparavant travaillé comme chef de la sécurité de Prigozhin.

Mais Prigozhin a finalement révélé – ou du moins affirmé – qu’il avait effectivement créé le groupe, qui a continué à servir les intérêts russes à travers le monde, opérant en Afrique, en Syrie et dans d’autres régions pour aider à faire avancer les objectifs internationaux du président russe Vladimir Poutine.

Le groupe a pris de l’importance avec l’invasion de l’Ukraine, où il a d’abord tenté d’assassiner le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy et de mettre rapidement fin au conflit. Poutine s’est de plus en plus appuyé sur le groupe pour maintenir l’initiative en Ukraine, ses forces n’ayant pas réussi à réaliser les gains escomptés.

GROUPE WAGNER : CE QU’IL FAUT SAVOIR SUR LE GROUPE MERCENAIRE RUSSE EN UKRAINE

Avant d’agir en tant que boucher de Poutine en Ukraine, Prigozhin a fait ses débuts en tant que vendeur de hot-dogs sur les marchés aux puces de Lenningrad, selon le New York Times.

Né le 1er juin 1961, Prigozhin a vécu à l’apogée de l’Union soviétique. Il a croisé plusieurs fois la route de la police pour vol et fraude à l’adolescence, finalement condamné à 12 ans de prison en 1981.

Après avoir été gracié en 1988 et libéré en 1990, Prigozhin gagnait sa vie en vendant de la nourriture avec sa mère et son beau-père, poursuivant finalement plus d’efforts entrepreneuriaux après l’effondrement de l’Union soviétique. Il a ouvert des restaurants et des dépanneurs qui l’ont rendu incroyablement riche dans la Fédération de Russie en plein essor.

Le succès de Prigozhin l’a rapproché de Poutine, qui a engagé Prigozhin’s Concord Catering pour servir de la nourriture au Kremlin et à l’armée russe. Selon Radio Free Europe, il aurait utilisé une partie importante des recettes pour lancer l’Agence de recherche sur Internet, une usine de trolls connue sous le nom de « Propaganda Kitchen ».

LES FORCES DU GROUPE WAGNER AVANCENT VERS MOSCOU APRÈS LA CAPTURE DES INSTALLATIONS MILITAIRES RUSSES : RAPPORTS

Un rapport du renseignement américain de 2017 sur les efforts de la Russie pour s’ingérer dans l’élection présidentielle de 2016 spécifiquement nommé l’usine de trolls de Prigozhin en tant qu’acteur principal, utilisant « des publicités ciblées, des articles de presse intentionnellement falsifiés, du contenu auto-généré et des outils de plate-forme de médias sociaux pour interagir avec et tenter de tromper des dizaines de millions d’utilisateurs de médias sociaux aux États-Unis ».

Ses activités l’ont amené sur la liste des personnes les plus recherchées du FBI, l’agence offrant une récompense de 250 000 $ pour les informations menant à sa capture. Il est accusé de complot en vue de frauder les États-Unis en s’ingérant dans les fonctions de la Commission électorale fédérale de 2014 à février 2018.

Le groupe Wagner s’avérerait son entreprise la plus médiatisée, grâce à son rôle dans l’invasion de l’Ukraine en 2022. Prigozhin a lancé une forte campagne de recrutement à partir de l’été de cette année-là, se tournant finalement vers les prisons russes dans un style Suicide Squad. accord pour donner à ceux qui ont purgé une peine s’ils devaient survivre six mois en Ukraine.

Ses forces ont également fait des gains à un moment où Poutine cherchait désespérément des victoires, comme la capture de la ville de Soledar. Wagner a passé plus de temps en première ligne, donnant plus de points à Prigozhin avec Poutine. D’autres alliés de Poutine ont même commencé à envisager de créer leurs propres groupes de mercenaires.

Avec la dépendance croissante à l’égard de ses forces privées, Prigozhin semblait jouir d’une plus grande influence chez lui, mais il a peut-être trop librement exercé son influence et s’est aliéné le commandement militaire russe avec lequel il devait collaborer.

POUTINE JURE DE DÉFENDRE LA RUSSIE CONTRE LA RÉBELLION ARMÉE DIRIGÉE PAR LE CHEF MERCENAIRE : « ILS RÉPONDRONT POUR ELLE »

Le chef d’état-major russe Valery Gerasimov et le ministre de la Défense Sergei Shoigu ont mis fin au programme de recrutement dans les prisons et ont semblé priver Wagner de munitions indispensables, provoquant de nombreuses diatribes de colère de Prigozhin.

Prigozhin a qualifié le commandement militaire russe de « clowns » et les a accusés à plusieurs reprises de « trahison » pour avoir privé ses hommes de leurs fournitures d’armes.

« Si toute la chaîne (de commandement) échoue à 100% et ne sera dirigée que par des clowns qui transforment les gens en viande, alors nous n’y participerons pas », a déclaré Prigozhin lors d’une interview pour célébrer son 62e anniversaire.

Prigozhin fait un usage intensif des médias sociaux, en particulier de la plate-forme russe VK, où il a publié un certain nombre de vidéos et de photos ainsi que, à l’approche de sa marche vers Moscou cette semaine, divers clips vocaux avec des diatribes et des revendications contre le Russe. commandement militaire.

« Leur sang est encore frais, et maintenant, écoutez-moi, b—-« , a déclaré Prigozhin dans une vidéo publiée en mai alors qu’il marchait parmi les corps de soldats morts. « Ce sont les pères de quelqu’un et les fils de quelqu’un. »

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

« Et celles [expletive] qui ne nous donnent pas de munitions brûleront en enfer, mangeant leurs tripes, [expletive]», a-t-il poursuivi en adressant sa diatribe à Sergei Shoigu, le ministre russe de la Défense, et à Valery Gerasimov, le chef d’état-major général. « Nous avons une pénurie de 70 % de munitions. Shoigu, Gerasimov, où sont les munitions ? Regarde-les, b—- ! »

Prigozhin a semblé en avoir assez vendredi cette semaine alors qu’il affirmait que le Kremlin avait attaqué ses hommes, et il a lancé une « marche pour la justice » vers Moscou afin qu’il puisse résoudre son différend avec l’armée.