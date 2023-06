Qui est Yevgeny Prigozhin, le chef mercenaire derrière la rébellion du groupe Wagner ?

Chef mercenaire et Yevgeny Prigozhin est devenu l’une des personnalités dont on parle le plus au monde ce week-end après avoir dirigé .

Maintenant, il serait sur le point de déménager en Biélorussie dans le cadre d’un accord négocié par le président biélorusse Alexandre Loukachenko pour mettre fin à la rébellion de courte durée.

C’est ce que nous savons de lui.

Qui est Evgueni Prigojine ?

Avec des relations publiques agressives, un langage grossier et une présence fréquente près des lignes de front, Yevgeny Prigozhin au crâne rasé est l’un des visages les plus visibles de la guerre en Ukraine, ayant recruté des milliers de prisonniers russes pour se battre pour Wagner et rivaliser ouvertement avec la défense. ministère des plans militaires et des approvisionnements en munitions

M. Prigozhin, 62 ans, est connu depuis des décennies comme le « chef de Poutine » en raison des contrats de restauration de son entreprise au Kremlin.

On ne sait pas à quel point lui et le président russe Vladimir Poutine étaient amicaux avant la rébellion, mais ils se connaissent et les deux hommes sont nés et ont grandi à Saint-Pétersbourg.

Après avoir purgé une longue peine de prison dans les années 1980, M. Prigozhin a commencé à vendre des hot-dogs dans sa ville natale.

Il a rapidement commencé à prendre une participation dans une chaîne de supermarchés et a finalement ouvert sa propre entreprise de restauration et de restauration.

Son restaurant a acquis une réputation pour sa cuisine raffinée et a rapidement accueilli des dignitaires de la ville, dont le maire adjoint de l’époque, Poutine.

À partir de là, l’entreprise de restauration Concord a commencé à remporter des contrats d’approvisionnement gouvernementaux, portant ses opérations à un niveau beaucoup plus important.

Yevgeny Prigozhin a-t-il créé le groupe Wagner?

M. Prigozhin a admis en septembre dernier qu’il avait fondé le groupe militaire privé en 2014, l’année où la Russie a annexé la Crimée à l’Ukraine.

C’était sa première confirmation publique d’un lien qu’il avait auparavant nié et poursuivi en justice contre des journalistes pour avoir fait des reportages.

Le groupe Wagner a combattu en Libye, en Syrie, en République centrafricaine et au Mali, entre autres pays.

Le groupe a également apporté son soutien aux séparatistes soutenus par la Russie qui se sont emparés d’une partie de la région ukrainienne du Donbass en 2014.

Le mois dernier, le groupe s’est emparé de la ville de Bakhmut, dans l’est de l’Ukraine, après certains des combats les plus brutaux de la guerre.

Pendant l’assaut, cependant, M. Prigozhin a brisé les tabous du système politique étroitement contrôlé de M. Poutine avec des insultes grossières à l’encontre des hauts gradés de Moscou.

Par la suite, il a publié une vidéo remerciant le Kremlin, alors même qu’il se lançait dans sa diatribe préférée : la trahison présumée des hauts gradés de Poutine, en particulier le ministre de la Défense Sergei Shoigu et le chef d’état-major Valery Gerasimov.

Yevgeny Prigozhin est un ancien allié de Poutine. Source: PAA / PA Dans la vidéo la plus mémorable de M. Prigozhin, le 5 mai, il montrait un champ de mercenaires wagnériens morts qui, selon lui, avaient péri en raison d’un manque de munitions causé par MM. Shoigu et Gerasimov.

Les États-Unis et l’Union européenne ont imposé des sanctions à M. Prigozhin pour son rôle dans Wagner.

Ils l’accusent également d’avoir financé une ferme de trolls connue sous le nom d’Internet Research Agency qui, selon Washington, a tenté d’influencer les élections américaines.