Qui est Yevgeny Prighozin, le groupe Wagner rivalisant avec Vladimir Poutine ?

Yevgeniy Viktorovich Prigozhin, le chef du sous-traitant militaire lié au Kremlin, le groupe Wagner, qui entretient depuis longtemps des liens étroits avec le président russe Vladimir Poutine, risque maintenant d’être arrêté après que le président russe Vladimir Poutine l’a accusé d’avoir monté une insurrection contre les forces militaires de l’État. Les tensions internes entre Prigozhin et les chefs militaires russes couvent depuis des mois, bien que Prigozhin et Poutine aient soigneusement évité de se critiquer directement. Le défi de Prigozhin au ministère russe de la Défense – et par procuration, à Poutine – a plongé Moscou dans une crise inattendue qui menace de saper l’effort de guerre de Poutine en Ukraine.

Voici ce qu’il faut savoir d’autre sur le chef du groupe Wagner :

Qui est Yevgeny Prigozhin ?

Prigozhin, 62 ans, est un oligarque russe issu des mêmes cercles riches et puissants que Poutine. Né à Leningrad, aujourd’hui Saint-Pétersbourg, Prigozhin a passé 12 ans en prison pour une condamnation en 1981 pour vol, escroquerie et prostitution de mineurs.

Après sa libération, Prigozhin a construit sa fortune en tant que magnat de la restauration privée en transformant un stand de hot-dogs et une entreprise de restauration rapide en une entreprise de restauration bien connectée qui détenait des contrats lucratifs qui incluent l’alimentation de l’armée russe. Les liens de Prigozhin avec le président russe lui ont valu le surnom de « chef de Poutine ».

Critiquer l’armée est un crime en Russie – mais pas pour le patron mercenaire Prigozhin

Avant la guerre de la Russie en Ukraine, les Américains ont probablement reconnu Prigozhin comme le financier de l’Agence de recherche sur Internet – la «ferme de trolls» russe que le ministère de la Justice a inculpée en 2018 pour avoir interféré avec l’élection présidentielle américaine de 2016 en militarisant les médias sociaux (l’affaire a été abandonné plus tard).

En tant que chef de Wagner, Prigozhin a cultivé la réputation d’être grossier, impitoyable et brutal au combat. Son entreprise a été accusée d’avoir commis des crimes de guerre comme des viols, des exécutions et des enlèvements d’enfants. Son pouvoir s’accompagne d’une volonté – ou d’une intrépidité – de critiquer les chefs d’État, ce que Poutine a respecté jusqu’à présent.

Comment en est-il venu à diriger Wagner ?

Largement considéré comme une force de mercenaires à louer, le groupe Wagner est un réseau de plusieurs organisations qui fournissent des sous-traitants militaires.

Prigozhin a reconnu publiquement pour la première fois avoir fondé le groupe Wagner dans une déclaration publiée en septembre sur son service de presse sur le site de médias sociaux russe VK.

Prigozhin a déclaré avoir fondé le groupe pour aider les forces russes à annexer la Crimée en 2014 et pour aider les séparatistes pro-russes dans l’est de l’Ukraine.

« J’ai pris l’avion pour l’un des terrains d’entraînement et je l’ai fait moi-même. J’ai moi-même nettoyé les vieilles armes, compris les gilets pare-balles et trouvé des spécialistes qui pourraient m’aider avec cela », a-t-il déclaré. « A partir de ce moment, le 1er mai 2014, un groupe de patriotes est né, qui a ensuite acquis le nom … ‘Wagner.' »

Que s’est-il passé depuis le début de l’invasion russe de l’Ukraine ?

L’armée russe a subi des pertes importantes depuis le début de la guerre en Ukraine, l’obligeant à s’appuyer fortement sur les combattants Wagner de Prigozhin, a rapporté le Washington Post. Le groupe paramilitaire à l’époque était principalement actif en Syrie et dans certaines parties de l’Afrique avant de jouer un rôle plus important dans l’invasion russe de l’Ukraine, selon une étude du Centre d’études stratégiques et internationales de Washington.

Les mercenaires et condamnés russes – qui représentaient environ 80% des 50 000 hommes de la force Wagner en Ukraine, selon les évaluations américaines – ont joué un rôle majeur dans les efforts de la Russie pour capturer la ville de Bakhmut dans l’est de l’Ukraine. La bataille d’hiver et de printemps pour Bakhmut a été la phase la plus sanglante de la guerre et a entraîné des pertes importantes pour le groupe paramilitaire de Prigozhin, qui à l’époque mourait par milliers, selon The Post.

Le patron mercenaire de Wagner risque d’être arrêté pour « incitation à la rébellion armée »

Prigozhin est entré en conflit croissant avec les dirigeants militaires russes au cours de la longue et amère lutte pour Bakhmut. Il a critiqué à plusieurs reprises le ministre de la Défense Sergei Shoigu et le chef d’état-major des forces armées russes, le général Valery Gerasimov, pour ne pas avoir fourni suffisamment de munitions à ses forces et pour ne pas avoir mené la guerre efficacement, selon The Post.

« Mon peuple meurt en tas », a-t-il déclaré en février.

Qu’est-ce qui a conduit à la « rébellion armée » de Prigojine ?

Les tensions entre le patron de Wagner et les hauts gradés de l’armée russe au sujet des échecs de leadership ont atteint un point d’ébullition vendredi lorsque Prigozhin a accusé les forces russes d’avoir mené une frappe contre un camp de Wagner en Ukraine.

Prigozhin a appelé les Russes à rejoindre la « marche de la justice » de Wagner contre Choïgou et Gerasimov, accusant également le duo de mentir sur la guerre en Ukraine et de sous-estimer les pertes, rapporte The Post.

« Ce n’est pas un coup d’État militaire, mais une marche de la justice », a déclaré Prigozhin.

Le ministère de la Défense a nié avoir perpétré l’attaque, selon l’Associated Press.

Miriam Berger et Adam Taylor ont contribué au reportage.