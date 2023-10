Qui est Yaz Ashmawi ? Manifestant qui a bombardé Keir Starmer lors d’un discours important

Pour recevoir gratuitement des alertes d’actualité en temps réel envoyées directement dans votre boîte de réception, inscrivez-vous à nos e-mails d’actualité Inscrivez-vous à nos e-mails gratuits d’actualités

Un manifestant qui a jeté des paillettes sur Sir Keir Starmer lors de son discours à la conférence du Parti travailliste a été identifié.

Yaz Ashmawi portait un T-shirt avec les mots « Le peuple exige la démocratie » sur le devant et criait : « Nous exigeons une maison du peuple, nous sommes en crise – la politique a besoin d’une mise à jour. Nous sommes en crise.

L’homme de 28 ans a étudié la physique théorique à l’Université de St Andrews, selon ses réseaux sociaux. Sur X, anciennement Twitter, il affirme « se battre pour une Maison du peuple pour transformer le pays ».

Keir Starmer était couvert de paillettes lors de la manifestation à la conférence travailliste (PENNSYLVANIE)

Il est également un militant d’Extinction Rebellion (XR), mais le groupe climatique a déclaré que la cascade n’avait pas été organisée par eux. En 2019, il a filmé et produit une courte vidéo documentant l’une des manifestations du groupe à Londres.

L’année dernière, il a publié une série de photographies sur Instagram montrant des affiches d’Extinction Rebellion placées sur des espaces publicitaires à travers le Royaume-Uni.

Il a écrit : « Il s’agit de la plus grande campagne de subversion de masse de l’histoire du Royaume-Uni – des slogans, des solutions et des données scientifiques sont tous présentés au public – pour saper les messages dénués de sens qui dominent constamment nos espaces publicitaires et pour DIRE LA VÉRITÉ. »

Mais un groupe de campagne nommé People Demand Democracy a revendiqué la responsabilité de la manifestation de mardi. Le groupe, qui réclame un système de représentation proportionnelle, a affirmé que le manifestant agissait en son nom.

Dans un communiqué, il a déclaré : « Durant le discours de Keir Starmer à la conférence du parti travailliste cet après-midi, un seul manifestant est monté sur scène et a temporairement interrompu le discours. L’individu a couvert Starmer de paillettes et portait un t-shirt disant « Le peuple exige la démocratie ».

Sir Keir prononçait son discours d’ouverture lors de la conférence du parti travailliste à Liverpool. (Fil PA)

La représentation proportionnelle est un système électoral dans lequel la répartition des sièges correspond presque directement à la proportion du total des suffrages exprimés pour chaque parti. Le Danemark, la Finlande et l’Islande font partie des pays européens qui utilisent ce système.

En comparaison, le Royaume-Uni utilise le système uninominal majoritaire à un tour, ce qui signifie que l’électorat vote pour son candidat préféré, et le candidat ayant obtenu le plus de voix est choisi pour représenter la circonscription ou le quartier.

Un homme de 28 ans de Surrey a été arrêté parce qu’il est soupçonné d’agression, de trouble à l’ordre public et de nuisance publique à la suite de l’incident, a annoncé mardi la police du Merseyside.